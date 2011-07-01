Строить возле д.Патрушева будет ТДСК

«Мы будем проводить освоение участка в соответствии с тем планом, который был в извещении о проведении аукциона Фонда «РЖС» и в градостроительной документации. В течение года осуществим проектирование, потом проведем общественные слушания, утвердим план застройки у главы города, - прокомментировал по окнчании торгов заместитель генерального директора Тюменской домостроительной компании Петр Щелепин. - Нашу компанию в Тюмени хорошо знают, мы строим уже в течение 50 лет. С Фондом «РЖС» мы уже имеем успешный опыт взаимодействия, полтора года назад мы выиграли на аукционе участок площадью 2,3 га, на котором ведется строительство 14-тиэтажного, 9-типодъезного жилого дома. Это 36 тысяч квадратных метров жилья. К новому году мы его достроим и сдадим в эксплуатацию».