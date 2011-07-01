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Строить возле д.Патрушева будет ТДСК

1 июля 2011, 11:22
Накануне ОАО ТДСК заключило договор аренды земельного участка восточнее д. Патрушева. Там будут возводить жилье эконом-класса, в том числе малоэтажное.

Накануне ОАО ТДСК заключило договор аренды земельного участка восточнее д. Патрушева. Там будут возводить жилье эконом-класса, в том числе малоэтажное.

Право аренды земельного участка в 215 га в Тюмени было приобретено накануне на торгах за 722 млн. рублей. Начальная цена права на заключение договора аренды участка составляла 12 млн. 272 тысяч рублей, сообщает пресс-центр Фонда «РЖС». Документацией об аукционе на земельном участке предусмотрено строительство жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, в объеме не менее 180 000 квадратных метров общей площади жилых домов. Установлены требования к качеству жилья и отделке жилых помещений, в том числе по энергоэффективности, а также к качеству инфраструктуры.

«Мы будем проводить освоение участка в соответствии с тем планом, который был в извещении о проведении аукциона Фонда «РЖС» и в градостроительной документации. В течение года осуществим проектирование, потом проведем общественные слушания, утвердим план застройки у главы города, - прокомментировал по окнчании торгов заместитель генерального директора Тюменской домостроительной компании Петр Щелепин. - Нашу компанию в Тюмени хорошо знают, мы строим уже в течение 50 лет. С Фондом «РЖС» мы уже имеем успешный опыт взаимодействия, полтора года назад мы выиграли на аукционе участок площадью 2,3 га, на котором ведется строительство 14-тиэтажного, 9-типодъезного жилого дома. Это 36 тысяч квадратных метров жилья. К новому году мы его достроим и сдадим в эксплуатацию».

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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