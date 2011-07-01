Прописаться можно и на даче

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1 июля 2011, 10:00
Конституционным судом РФ отклонена норма ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», которая запрещает строительство жилых домов на землях сельхозназначения и регистрацию в них граждан.

Конституционным судом (КС) РФ отклонена норма ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», которая запрещает строительство жилых домов на землях сельхозназначения и регистрацию в них граждан.

Об этом сообщает агентство РАПСИ/infosud.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Как следует из решения КС РФ, оглашенного в четверг в Санкт-Петербурге, регистрация граждан по месту жительства в пригодных домах для постоянного проживания сама по себе не может изменить целевое назначение сельхозучастков.

«Таким образом, норма федерального закона в части, исключающей возможность регистрации граждан по месту жительства в жилых строениях на землях сельскохозяйственного назначения не соответствует Конституции РФ», - сказал глава КС РФ Валерий Зорькин, оглашая решение.

«Регистрация по месту жительства является способом учета граждан в пределах РФ и лишь удостоверяет акт свободного волеизъявления гражданина при выборе им места жительства. Поэтому регистрационный учет не может носить разрешительный характер», - пояснили в свою очередь в пресс-службе суда.

Вместе с тем, федеральный законодатель вправе требовать от собственников садовых участков, построивших на них жилье, соблюсти обязанность использовать земли по целевому назначению - то есть, заниматься на них рассадой фруктов и овощей, использовать для отдыха.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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