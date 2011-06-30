Лампочки с ртутью перехвалили

Вначале разговор шел о том, что сделано и следует сделать для сбора от населения ламп, содержащих ртуть. Никто не отрицал — дело сравнительно новое, непростое, особенно если учесть, что у жителей мало желания усложнять себе жизнь новыми правилами обращения с лампами — приносить и сдавать их в определенное время в определенном месте. Да и управляющим компаниям, ТСЖ приходится поломать голову над тем, где же взять это отдельное, недоступное для посторонних помещение для специальных контейнеров под ртутные отходы.