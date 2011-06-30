Лампочки с ртутью перехвалили

Комитет по экологии администрации Тюмени 28 июня собрал представителей управляющих компаний, организаций, занимающихся сбором и транспортировкой ртутьсодержащих ламп, на «круглый стол». Его тема — «Об организации сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории города Тюмени».
Назад — к лампочке Ильича или вперед — к светодиоду?
Вначале разговор шел о том, что сделано и следует сделать для сбора от населения ламп, содержащих ртуть. Никто не отрицал — дело сравнительно новое, непростое, особенно если учесть, что у жителей мало желания усложнять себе жизнь новыми правилами обращения с лампами — приносить и сдавать их в определенное время в определенном месте. Да и управляющим компаниям, ТСЖ приходится поломать голову над тем, где же взять это отдельное, недоступное для посторонних помещение для специальных контейнеров под ртутные отходы.
Другую тему подняла на «круглом столе» представитель управления Роспотребнадзора Надежда Токарева. Энергосбережение — дело конечно хорошее, сказала она, однако ртутные лампы представляют значительную опасность.
«Министерство наше в письме за подписью Онищенко перечисляет ряд проблем, связанных с ртутными лампами, помимо их сбора и накопления. Во-первых, спектр излучения этих ламп особый, что может вызвать искажения в цветопередаче, повышенную усталость глаз и др. В связи с этим ртутьсодержащие лампы не рекомендуется использовать для настольных ламп, в детских комнатах... Минусов вообще масса», — подытожила Надежда Токарева.
Кроме того, например, в закрытом помещении (без проветривания) в результате повреждения одной лампы в течение нескольких часов возможно достижение концентрации ртути в воздухе до 0,05 мг, в то время как предельно допустимая — 0,0003. «Реальная опасность налицо», — считает специалист.
Представители УК и ТСЖ, другие участники «круглого стола» горячо поддержали этот поворот в разговоре. Ртутьсодержащие лампы все- таки дороже, чем лампы накаливания, а если учесть еще затраты на их сбор, хранение, утилизацию, то не окажется ли, что они дороже и светодиодных? Для ряда стран лампы, содержащие ртуть, — это уже вчерашний день, а мы зачем-то начинаем их массировано вводить.
При этом ряд «продвинутых» собственников жилья не хотят, чтобы помещение для накопления ламп с ртутью располагалось в их доме — на собрании жильцов говорят об этом и голосуют против. Как тогда УК или ТСЖ набрать достаточное количество голосов, чтобы выполнять распоряжения и местной власти, и федеральной по сбору ламп?
Ничего не поделаешь — «современные» лампочки, содержащие ртуть, разрекламировали так, что значительная часть жителей уже ими пользуется. Причем, люди убеждены, что эти лампочки значительно экономят электроэнергию и от них только польза. Хотя светят эти лампочки так: «то потухнет, то погаснет, то совсем не горит», заметил один из участников.
Что же делать? Трудно, конечно, начинать антипропаганду лампочек с ртутью, но, наверное, и скрывать истинное положение уже невозможно. Как сказал один из выступавших, хорошо бы, чтобы наша страна побыстрее «проскочила» этот этап — разочарования в таких лампах и переход на светодиодные. Понятно, что россиянам этот шаг сделать будет непросто — светодиодные лампы значительно дороже ртутьсодержащих.
Но то, что сделано — назад не «отыграешь» и лампочки с ртутью, которые есть у жителей города и которые они еще будут покупать и использовать, все равно придется собирать, накапливать, транспортировать.... Кроме этих лампочек есть у горожан и другие приборы с ртутью, например, термометры, отметила председатель комитета по экологии Людмила Могутова. Так что проблема остается.
Лампы с ртутью — в бытовых контейнерах, подтвердили бомжи
Главный специалист комитета по экологии Алексей Кивацкий рассказал, что в 2010 году в энергоэффективном квартале Тюмени был отработан механизм сбора у населения ртутьсодержащих ламп. Суть этого механизма: жители приносят и сдают такие лампы в организацию, которая управляет жилым фондом (управляющая компания или ТСЖ).
Эта организация, соответственно, назначает ответственного работника, определяет помещение для установки специальных контейнеров, выполняет еще ряд требований. (Требования эти определены в постановлении Правительства РФ, принятом в сентябре 2010 года). После накопления ртутьсодержащих отходов (но не реже, чем раз в полгода) организация должна подать заявку в специализированную организацию, которая доставит отходы в место их переработки. В 2010 году такой транспортной специализированной организацией было тюменское муниципальное учреждение «Комтех».
В конце 2010 года администрация города определила размер платы за вывоз твердых бытовых отходов. С начала 2011 года она составляет 1 руб. 41 коп. с кв. м жилой площади. Сюда включена и плата за вывоз ртутьсодержащих отходов — 5 коп. с кв. м.
Сейчас в городе есть несколько организаций, оказывающих услуги по приему ртутьсодержащих ламп, все имеют лицензии. Собранные лампы везут на переработку в Курган, в Тюмени переработки нет. У одной тюменской компании было намерение создать такое производство, но жители района, где его планировали, на общественных слушаниях высказались против.
Рассказали о своем опыте работы по сбору ртутьсодержащих ламп и представители ряда организаций: МУП «Комтех», ООО «Тюменьспецтранс», ТСЖ «Строитель». Однако участники разговора не отрицали, что проблем больше, чем накопленного положительного опыта. Вот некоторые из них.
Лампы, содержащие ртуть, приносят и сдают граждане, у которых есть понимание, что это — опасные отходы, и обращаться с ними надо соответственно. Остальные — и таких жителей очень много — выбрасывают лампы вместе с обычным мусором. Журналист Геннадий Иванов рассказал, что он общался с бомжами и спрашивал: много ли в контейнерах попадается ламп с ртутью. И бомжи подтвердили: очень много.
Как замотивировать тюменцев на сдачу ртутных ламп? Может быть, принимать их за небольшую плату, как сейчас принимают банки из под пива (цветмет) и пустые стеклянные бутылки? И тогда для бомжей и малоимущих граждан будет стимул собирать и сдавать их. Но где же взять деньги на оплату сданной лампы? Ответа на этот вопрос не предложил никто.
Вспомнили про то, что при производстве ряда изделий закладывается сумма и на их утилизацию. Но лампы с ртутью производит в основном Китай, как решить вопрос в этом случае?
Представитель УК «Жилищный стандарт» предложил для сбора ламп использовать передвижные пункты (автомобили). Компания управляет домами, которые расположены в разных районах города. Один пункт сбора ламп с ртутью УК создаст, но кто повезет лампочку в другой конец города?
Однако и с передвижными пунктами есть загвоздка — приезжать они должны вечером и в выходные, а не в рабочее время. Где взять столько машин, чтобы успеть обслужить множество домов? А если машина приходит раз в несколько месяцев — кто будет хранить дома перегоревшую лампочку? Тем более, если она разбилась.
Людмила Могутова рассказала, что комитет пытался привлечь к сбору те торговые центры, где лампочки продают. Однако торговля своего интереса не увидела и расходы на сбор ламп нести не захотела (обслуживание контейнеров, назначение ответственного работника, оплата его обучения и труда). Участники разговора предложили возобновить переговоры с крупными торговыми центрами и попытаться найти приемлемый для обеих сторон вариант. Например: покупатель может сдать старую лампочку и получит скидку на новую.
По городу гуляет желтый контейнер
О том, как собирают лампы с ртутью в Екатеринбурге, рассказал на круглом столе заместитель директора Центра безопасности промышленных отходов Альберт Апкарянц. Он специально приехал в Тюмень, чтобы представить опыт своей фирмы. После обсуждение ряда проблем, связанных со сбором ламп, гость сказал: «Я как будто и не уезжал из Екатеринбурга — все точно так, как и у нас в городе».
Тем не менее, свое решение в Екатеринбурге внедряют — специальные герметичные контейнеры для ртутьсодержащих приборов. Сейчас это изделие проходит процесс патентования и сертификации. Контейнер — герметичный, это значит, есть возможность размещать его (по согласованию с Роспотребнадзором) на обычных контейнерных площадках для ТБО. А не в закрытых отдельных помещениях, как это делают в Тюмени.
Альберт Апкарянц отметил, что его предприятие занимается переработкой промышленных отходов уже 20 лет, в том числе имеет специальное мощное оборудование, на котором раньше перерабатывали обычные люминесцентные лампы (2 −2,5 млн. штук в год). Сейчас на нем же можно перерабатывать энергосберегающие лампы. Когда в городе встал вопрос по сбору ламп с ртутью, это поручили Центру безопасности промышленных отходов.
Первые четыре желтых контейнера центра были изготовлены на бюджетные деньги и установлены у домов. Но простояли они ровно одну ночь — контейнеры тут же украли. Теперь конструкция крепится на бетонном основании площадки с помощью болтов. Устроен контейнер по типу мусоропровода — открываешь крышку и опускаешь лампу. Внутри — мягкая обшивка, сменная емкость, которую забирает специализированная организация. Альберт Апкарянц отметил, что траектория, по которой в емкости падает лампочка, позволяет сохранить ее целой — уже проверено на опыте, что лампы не бьются. Обслуживание контейнеров предусматривает периодические замеры паров ртути на площадке.
Кроме контейнерных площадок центр намерен расположить свои контейнеры и в крупных торговых центрах.
Центр выиграл тендер и получил деньги на изготовление для Екатеринбурга уже в этом году 500 таких контейнеров, в следующем — двух тысяч. Стоимость одного контейнера — около 12 тысяч. Деньги в бюджете заложены по программе сохранения экологии и природных ресурсов.
Замдиректора центра рассказал, что информационная работа с населением тоже ведется предприятием. Так, по городу сейчас гуляют ростовые куклы в виде контейнеров для ламп — ярко-желтые они сразу обращают на себя внимание.
В завершение круглого стола были приняты рекомендации, в которых содержались все направления работы, затронутые в разговоре: рассказывать горожанам об опасности ламп с ртутью; искать приемлемый вариант для размещения контейнеров в торговле; изучить опыт Екатеринбурга и ряд других.