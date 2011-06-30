Как оставаться здоровым и летом

Лето — это пора не только путешествий и отдыха, но и, безусловно, лучшее время для того, чтобы поправить своё здоровье, привести свой организм в тонус, избавиться от многих недугов. Тем не менее, именно это время года может преподнести нам множество «сюрпризов» и заставить провести свой отпуск, лёжа в больнице.
Летом, отправляясь в путь, ты о сердце не забудь!
Провести отпуск на берегу моря, греясь на пляже — о таком отдыхе мечтают многие. Несомненно, для организма это полезно, но не стоит забывать о нашем главном органе — сердце. Врач-терапевт Татьяна Гагина рассказала, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перед тем как отправиться в тёплые края, просто необходимо пройти консультацию у врача.
В некоторых случаях путешествие (особенно, если оно включает в себя авиаперелёт) врач может даже запретить, но даже если транспортировка не опасна для человека, ему составят индивидуальный перечень лекарств, которые он должен взять с собой. Также ему дадут рекомендации по поводу нагрузки на сердце, позволительной в дни летнего отпуска. Отпускникам стоит помнить об известных средствах предосторожности, которые защитят от жары: головных уборах и обильном питье.
Путь к здоровью лежит через желудок
Прибыв на место отдыха, любой турист захочет не только увидеть различные достопримечательности, но и попробовать разнообразные деликатесы. Но как может отразиться на здоровье знакомство с новыми блюдами? Врач-гастроэнтеролог Наталья Федосеева, как и прочие докладчики, советует людям с проблемами пищеварительного тракта перед поездкой показаться доктору — традиционная кухня некоторых стран может спровоцировать обострение заболеваний.
Здоровым туристам избежать проблем, связанных с пищеварением, поможет рациональное и регулярное питание. Часто отдыхающие грешат тем, что практически не питаются утром и днём, но зато переедают в вечерние время, врач же советует правильно дозировать приемы пищи. Лёгкое питание, отказ от алкоголя, энергетических напитков и газированных вод позволит держать пищеварительный тракт в норме. Также не стоит пренебрегать овощами, фруктами, морсами, компотами и кисломолочным. Постарайтесь не переусердствовать, питаясь ягодами и фруктами — многие из них не только сильные аллергены, но и содержат большой запас фруктозы, что может привести к появлению излишнего веса.
Главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева добавила, что два литра жидкости в день являются нормой для любого человека, но по-настоящему справиться с жаждой может лишь обычная вода.
Загар. Осторожность превыше всего
Ради бронзового загара многие готовы лежать на пляже все светлое время суток. Тем не менее лучшее время для загара — это утренние часы, напоминает ассистент кафедры кожных и венерических болезней Олеся Медведева. Уже после полудня не стоит показываться на солнце без головного убора, ведь в это время солнечные лучи могут наградить нас не ровным загаром, а настоящими ожогами.
Если кожа всё-таки получила их, то не стоит бежать в магазин за сметаной, чтобы по «бабушкиному рецепту» обмазать поражённое место молочными продуктами. Лучше обратиться к специалисту за необходимым именно вам препаратом. Тем, кто едет на отдых с маленькими детьми, не стоит забывать, что ребёнка не стоит оставлять на солнце без головного убора. Как аргумент Олеся Владимировна привела известный факт: многие жители Европы берут с собой на пляж ещё грудных детей и не защищают их от солнца. В итоге с возрастом у этих горе-родителей вырастают дочери и сыновья с проблемной кожей, которые выглядят гораздо старше своего возраста.
Осторожно, инфекция!
В конце заседания собравшиеся узнали о том, какие страны могут «наградить» туристов различными опасными инфекционными заболеваниями. Ассистент кафедры медико-профилактического дела Александр Марченко выделил такие страны как Гаити, Доминиканская Республика и Индия как наиболее опасные в плане распространения инфекций. Тем не менее, тщательно соблюдать правила гигиены необходимо, находясь в любой стране. К примеру, стараться не покупать лёд — он может быть изготовлен из заражённой воды.
Но и находясь в Тюмени не стоит расслабляться — опасность укуса клеща и заражения энцефалитом на данный момент велика: в нашем регионе в этом году насчитали уже около 13 тыс. укушенных, 4 тысячи из которых жители нашего города.
Подводя итог сказанного докладчиками, хочется вспомнить известную фразу, сказанную турецким философом Абу Аль Фараджом ещё в XIII веке — «Умеренность — союзник природы и страж здоровья».
Виталий Беспалов