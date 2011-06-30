Как оставаться здоровым и летом

Если кожа всё-таки получила их, то не стоит бежать в магазин за сметаной, чтобы по «бабушкиному рецепту» обмазать поражённое место молочными продуктами. Лучше обратиться к специалисту за необходимым именно вам препаратом. Тем, кто едет на отдых с маленькими детьми, не стоит забывать, что ребёнка не стоит оставлять на солнце без головного убора. Как аргумент Олеся Владимировна привела известный факт: многие жители Европы берут с собой на пляж ещё грудных детей и не защищают их от солнца. В итоге с возрастом у этих горе-родителей вырастают дочери и сыновья с проблемной кожей, которые выглядят гораздо старше своего возраста.