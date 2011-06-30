Итоги полугодия: тюменцы купили больше «долевых» квартир

Также в этом году обозначен прирост покупки жилья по ипотеке – на 79% больше аналогичного периода. Всего за первое полугодие специалистами управления на территории Тюменской области зарегистрировано более 160 тысяч прав собственности, сделок, ограничения прав, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. По запросам граждан с января по июнь выдано более 120 тысяч выписок со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре прав.