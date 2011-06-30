Итоги полугодия: тюменцы купили больше «долевых» квартир

Также в этом году обозначен прирост покупки жилья по ипотеке – на 79% больше аналогичного периода. Всего за первое полугодие специалистами управления на территории Тюменской области зарегистрировано более 160 тысяч прав собственности, сделок, ограничения прав, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. По запросам граждан с января по июнь выдано более 120 тысяч выписок со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре прав.
Что касается земельного контроля, то в первом полугодии 2011 года управлением проведено 453 проверки, из которых 176 являются плановыми. В результате контрольных мероприятий проверено 766 земельных участков. В ходе проверок выявлено 330 нарушений земельного законодательства, виновные лица привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных административных штрафов составила 858 тысяч рублей. Вынесено 330 предписаний об устранении нарушений.
Специалисты управления неоднократно привлекались органами внутренних дел и прокуратуры для участия в проверках. В правоохранительные органы направлено 14 информаций по вопросам нарушения действующего законодательства, выявленных в ходе правовой экспертизы документов и при выполнении контрольно-надзорных функций, сообщает пресс-центр управления.
В рамках контроля за деятельностью арбитражных управляющих и оценщиков в течение за рассматриваемый период принято участие в 425 арбитражных процессах по вопросам банкротства и в 382 собраниях кредиторов. На рассмотрении находилось 69 жалоб в отношении арбитражных управляющих, возбуждено 51 дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, составлено и направлено в арбитражные суды 39 протоколов об административных правонарушениях в отношении арбитражных управляющих, что на 18 % больше, чем в аналогичном периоде 2010 года.
Особое внимание управлением уделяется контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих при банкротстве строительных организаций, осуществляющих строительство жилья с привлечением средств дольщиков, а также вопросам выплаты заработной платы.
Отметим, что в первом полугодии 2011 года деятельность управления Росреестра по Тюменской области была направлена реализацию положений послания президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010, исполнение приоритетных национальных проектов, федеральных целевых программ. Особое внимание уделялось реализации положений «Концепции создания единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости», распоряжения правительства Российской Федерации «О плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти», «Концепции формирования электронного Правительства Российской Федерации», решений коллегии Росреестра.