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Поправки в законе защитят дольщиков при банкротстве застройщика

29 июня 2011, 14:49
Новые поправки в законе «О несостоятельности (банкротстве)» еще больше защитят дольщиков при банкротстве застройщика.

Накануне Госдума одобрила во втором и третьем чтениях поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые уточняют особенности банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства участников строительства.

Согласно документу и новому в нем параграфу «Банкротство застройщиков», установлено право преимущественного погашения требований граждан, которые внести денежные средства в строительство жилья, по отношению к требованиям других кредиторов. Пока дольщики стоят лишь в конце очереди на возврат своих денег в случае банкротства застройщика.

Также предусматривается равный уровень защиты интересов дольщиков независимо от вида договора, по которому застройщик привлекал их денежные средства.

В случае банкротства застройщика устанавливаются особенности продажи его имущества: незавершенного строительством дома и земельного участка. В этом случае должна быть проведена независимая оценка этого имущества. Отчет об оценке подлежит обязательной экспертизе саморегулируемой организацией оценщиков и направляется региональный исполнительный орган государственной власти по контролю и надзору в области долевого строительства, пишет newsru.com.

Существенным условием договора купли-продажи такого имущества и имущественных прав является обязательство покупателя по постройке, достройке спорного многоквартирного дома, и передаче жилья участникам строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений.

Поправками также предусматривается, что при расчете размера денежного требования дольщика к застройщику учитывается реальный ущерб с учетом стоимости на день оценки жилого помещения, которое должно было быть передано участнику строительства по условиям договора.

Вступление закона в силу предусматривается по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

По данным Минрегиона, проблема обманутых дольщиков затрагивает сейчас более 80 тысяч семей.

Фото с сайта bn.ru

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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