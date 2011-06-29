Поправки в законе защитят дольщиков при банкротстве застройщика

Согласно документу и новому в нем параграфу «Банкротство застройщиков», установлено право преимущественного погашения требований граждан, которые внести денежные средства в строительство жилья, по отношению к требованиям других кредиторов. Пока дольщики стоят лишь в конце очереди на возврат своих денег в случае банкротства застройщика.