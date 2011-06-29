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Инвалидов Тюмени жильем пока не обеспечивают

29 июня 2011, 17:33
С 2011 года пересмотрен порядок реализации полномочий Тюменской области для приобретения жилья для отдельных категорий граждан.

Если ранее правительством области вкладывались средства в строительство жилья и последующую его передачу гражданам, то в этом году было эта работа пересмотрена: теперь через областной бюджет происходит только приобретение жилых помещений для разных категорий граждан. Об этом сегодня на «круглом столе» рассказал замначальника ГУС и ЖКХ Тюменской области Андрей Басов.

Он отметил, что в 2011 году уровень обеспечения жильем отдельных категорий граждан будет превышен, то есть средств уйдет больше 5 млрд. рублей, затраченных на все жилищные программы в прошлом году. Таким образом, правительство области выполняет свои обязательства перед гражданами и, с другой стороны, эти вложения направлены на поддержку строительных организаций.

Сегодня за счет средств регионального бюджета приобретается жилье для переселения из ветхого жилья, для ветеранов, детей-сирот. Также действует жилищная программа для бюджетников Тюмени. Список участников подпрограммы «Молодая семья» на 2011 год составляет 3900 человек. Станет ли он основным или часть его будет резервной, выяснится в августе текущего года.

Басов также ответил на вопрос из зала об обеспечении жильем инвалидов. Он пояснил, что в последний период в этом направлении ведется активная работа. «Вокзалы, переходы и т.д., которые были не оборудованы устройствами для маломобильных групп населения, дооборудованы пандусами и подъемниками. Все новые объекты вводятся с учетом присутствия инвалидов», - пояснил чиновник. Тем не менее, программы по обеспечению таких людей жильем пока не разработано.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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