Инвалидов Тюмени жильем пока не обеспечивают

Басов также ответил на вопрос из зала об обеспечении жильем инвалидов. Он пояснил, что в последний период в этом направлении ведется активная работа. «Вокзалы, переходы и т.д., которые были не оборудованы устройствами для маломобильных групп населения, дооборудованы пандусами и подъемниками. Все новые объекты вводятся с учетом присутствия инвалидов», - пояснил чиновник. Тем не менее, программы по обеспечению таких людей жильем пока не разработано.