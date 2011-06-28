Выбор «долевых» квартир для бюджетников расширился

Напомним, под программу попадают «доли» имеющие строительную готовность не менее 70% от предусмотренной проектной документацией, а также с выполнением в полном объеме обязательств по заключенным договорам технологического присоединения к электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения.