Выбор «долевых» квартир для бюджетников расширился

Работают по программе такие застройщики, как ЗАО «СМП-280», ООО «СТК «Союз», ООО «Тюменьгорстрой» , ОАО «АИЖК по Тюменской области», ОАО «Тюменская домостроительная компания», ЗАО «Компания «Тюменьспецстрой», ООО «Дирекция капитального строительства» , ООО «Инко и К», ЗАО «БаЯрД» , ЗАО «Горжилстрой», ЗАО «Техно», ООО «Фирма «Сантас», ООО «СМП «Вираж», ООО «ДСК ЖБИ-5», ООО «Меридиан Констракшн», ООО «Тюменгазстрой».
Теперь к существующему списку добавили компании ООО «Тюмень Великая», ООО «Жильё-север», ЗАО «Завод ЖБИ-3», ООО «ПСК «Дом». Ихбъекты расположены в поселке Мыс, а также в микрорайонах «Тура» и втором микрорайоне жилого района «Тюменский», сообщает Областной фонд развития жилищного строительства Тюменской области. .
Напомним, под программу попадают «доли» имеющие строительную готовность не менее 70% от предусмотренной проектной документацией, а также с выполнением в полном объеме обязательств по заключенным договорам технологического присоединения к электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения.
Обновленный список был опубликован на официальном портале Правительства Тюменской области, а также на сайте Областного фонда развития жилищного строительства Тюменской области.