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Горожан приглашают на публичные слушания

28 июня 2011, 13:29
До 25 августа от горожан принимаются замечания и предложения по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени

До 25 августа от горожан принимаются замечания и предложения по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154».

В августе пройдут публичные слушания по данному вопросу. На мероприятие приглашаются жители города, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства применительно ко всей территории городского округа город Тюмень, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

С материалами информационного характера по проекту решения можно ознакомиться на официальном портале администрации города в разделе «Экономика и финансы» (подраздел «Строительство и землеустройство» - «Документы» - «Публичные слушания и распоряжения» - документ «Решение Тюменской городской Думы № 690 от 23.06.2011 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154»); а также в департаменте градостроительной политики (улица Орджоникидзе, 24, 3-й этаж).

Кроме того, в департаменте будут организованы выставки, экспозиции демонстрационных и иных материалов информационного характера: понедельник – с 9 до 19 часов, вторник-четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов.

Публичные слушания состоятся 25 августа с 16 до 18 часов в актовом зале департамента земельных ресурсов администрации города Тюмени (улица Орджоникидзе, 24, 2-й этаж).

Предложения принимаются по адресу улица Орджоникидзе, 24, каб. 326, режим работы: понедельник – с 9 до 19 часов, вторник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов, а также в день и во время проведения публичных слушаний.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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