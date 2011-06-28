Горожан приглашают на публичные слушания

С материалами информационного характера по проекту решения можно ознакомиться на официальном портале администрации города в разделе «Экономика и финансы» (подраздел «Строительство и землеустройство» - «Документы» - «Публичные слушания и распоряжения» - документ «Решение Тюменской городской Думы № 690 от 23.06.2011 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154»); а также в департаменте градостроительной политики (улица Орджоникидзе, 24, 3-й этаж).