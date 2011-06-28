Горожан приглашают на публичные слушания

До 25 августа от горожан принимаются замечания и предложения по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154».
В августе пройдут публичные слушания по данному вопросу. На мероприятие приглашаются жители города, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства применительно ко всей территории городского округа город Тюмень, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
С материалами информационного характера по проекту решения можно ознакомиться на официальном портале администрации города в разделе «Экономика и финансы» (подраздел «Строительство и землеустройство» - «Документы» - «Публичные слушания и распоряжения» - документ «Решение Тюменской городской Думы № 690 от 23.06.2011 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154»); а также в департаменте градостроительной политики (улица Орджоникидзе, 24, 3-й этаж).
Кроме того, в департаменте будут организованы выставки, экспозиции демонстрационных и иных материалов информационного характера: понедельник – с 9 до 19 часов, вторник-четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов.
Публичные слушания состоятся 25 августа с 16 до 18 часов в актовом зале департамента земельных ресурсов администрации города Тюмени (улица Орджоникидзе, 24, 2-й этаж).
Предложения принимаются по адресу улица Орджоникидзе, 24, каб. 326, режим работы: понедельник – с 9 до 19 часов, вторник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов, а также в день и во время проведения публичных слушаний.