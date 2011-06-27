О возможном предоставлении земель узнаем в казенном учреждении

Распоряжением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 753-рп в целях реализации федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ тип государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области» изменен на «казенное». Приказом департамента имущественных отношений Тюменской области от 31.05.2011 № 871/08-1 утвержден в новой редакции устав государственного казенного учреждения Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области», который 08.06.2011 вступил в силу для третьих лиц.