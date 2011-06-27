О возможном предоставлении земель узнаем в казенном учреждении

Бюджетное учреждение «Фонд имущества Тюменской области» сменил тип на «казенное». Одновременно расширился и перечень видов деятельности учреждения.
Распоряжением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 753-рп в целях реализации федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ тип государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области» изменен на «казенное». Приказом департамента имущественных отношений Тюменской области от 31.05.2011 № 871/08-1 утвержден в новой редакции устав государственного казенного учреждения Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области», который 08.06.2011 вступил в силу для третьих лиц.
По информации сайта (fund72.ru) Фонда, одновременно расширился перечень осуществляемых им видов деятельности. Он дополнился рядом государственных функций по подготовке документов, необходимых для принятия департаментом имущественных отношений Тюменской области решений о предоставлении земельных участков юридическим и физическим лицам:
- подготовка (изготовление) схем расположения земельных участков, включая их обследование;
- получение (подготовка) документов (информации), содержащих сведения о земельных участках, необходимых для принятия решений о проведении торгов;
- информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов.