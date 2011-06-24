Моор призвал активнее ликвидировать ветхое жилье

Одним из приоритетных направлений в обеспечении комфортной среды проживания горожан является проводимая администрацией Тюмени работа по ликвидации аварийного жилищного фонда и переселению граждан в благоустроенное, отвечающее установленным требованиям жилье.
О результатах этой деятельности в 2010 году накануне на заседании городской Думы доложил глава администрации Тюмени Александр Моор.
В 2010 году отселено 1748 человек, произведен фактический снос 26 муниципальных жилых домов. Дополнительно за счет внебюджетных средств застройщиков в 2010 году произведено полное отселение и снос 6 ветхих жилых домов.
«Несмотря на сформированную положительную динамику в реализации данного вопроса за последние годы, считаю, что в этом направлении мы можем и должны двигаться более динамично. Необходимо проанализировать опыт реализации данных программ прошлых лет и эффективнее администрировать их в будущем», - считает глава администрации.
Среди проблем Александр Моор выделил факт сложности поиска нормативного жилья для переселения граждан – малой площади, сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Решать эту задачу возможно он предложил путем разработки долгосрочных программ и, таким образом, формированием «внятных» заказов для компаний-застройщиков.
«К сожалению, ветхого фонда в Тюмени достаточно много, и расселить жителей только за счет бюджета в разумные сроки, наверное, будет очень сложно. Поэтому считаю правильнее активно использовать механизмы развития застроенных территорий. Мной уже даны поручения минимизировать бюрократические препоны в этих процессах и стать более клиентоориентированными!», - считает глава администрации Тюмени.