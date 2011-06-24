Моор призвал активнее ликвидировать ветхое жилье

«К сожалению, ветхого фонда в Тюмени достаточно много, и расселить жителей только за счет бюджета в разумные сроки, наверное, будет очень сложно. Поэтому считаю правильнее активно использовать механизмы развития застроенных территорий. Мной уже даны поручения минимизировать бюрократические препоны в этих процессах и стать более клиентоориентированными!», - считает глава администрации Тюмени.