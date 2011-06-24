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Агентства недвижимости продолжают сертифицировать

24 июня 2011, 14:03
Орган по сертификации НП «Объединение риэлторов Тюменской области» возобновил свою работу.

Орган по сертификации НП «Объединение риэлторов Тюменской области» возобновил свою работу.

Теперь агентствам недвижимости продолжат выдавать сертификаты на определенные виды услуг. Как отмечают специалисты, сертификат – подтверждение того, что документация риэлторской компании в порядке, сотрудники официально трудоустроены, имеются свои сертифицированные брокеры и регулярно обучающиеся риэлторы. Агентство также имеет полис страхования профессиональной ответственности в отношении клиента (для членов НП «ОРТ» не менее 5 млн. руб.).

9 июня 2011 года прошло первое заседание управляющего совета названного органа. На нем единогласно принято решение о выдаче АН «Премиум» (г. Нижневартовск) сертификата брокерских услуг, сообщает портал партнерства.

Агентства недвижимости, желающие пройти процедуру сертификации, могут получить информацию о процедуре на сайте НП «ОРТ».

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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