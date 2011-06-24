Агентства недвижимости продолжают сертифицировать

Теперь агентствам недвижимости продолжат выдавать сертификаты на определенные виды услуг. Как отмечают специалисты, сертификат – подтверждение того, что документация риэлторской компании в порядке, сотрудники официально трудоустроены, имеются свои сертифицированные брокеры и регулярно обучающиеся риэлторы. Агентство также имеет полис страхования профессиональной ответственности в отношении клиента (для членов НП «ОРТ» не менее 5 млн. руб.).