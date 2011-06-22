По телефону об учете и кадастре

В рамках мероприятия прозвучат ответы на вопросы граждан о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости. Также специалисты расскажут о том, как правильно получить кадастровый паспорт на земельный участок и какие документы необходимо предоставить для постановки на кадастровый учет. Кроме того, в ходе «прямой» линии можно будет узнать о том, куда необходимо обращаться за получением сведений из государственного кадастра недвижимости, в какой форме выдаются данные сведения.