По телефону об учете и кадастре

Специалисты управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области проведут для горожан «горячую» линию на тему: «Государственный кадастровый учет объектов недвижимости и предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости».
В рамках мероприятия прозвучат ответы на вопросы граждан о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости. Также специалисты расскажут о том, как правильно получить кадастровый паспорт на земельный участок и какие документы необходимо предоставить для постановки на кадастровый учет. Кроме того, в ходе «прямой» линии можно будет узнать о том, куда необходимо обращаться за получением сведений из государственного кадастра недвижимости, в какой форме выдаются данные сведения.
Особое внимание специалистами будет уделено разъяснению норм Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ.
«Горячая» телефонная линия состоится 23 июня 2011 года с 11.00 до 12.00 часов по телефону: (3452) 43-28-43, сообщает пресс-центр ведомства.