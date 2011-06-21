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«Меридиан Констракшн» вышел из Заречного

21 июня 2011, 14:49
Известная в Тюмени компания-застройщик ООО «Меридиан Констракшн»...

Известная в Тюмени компания-застройщик ООО «Меридиан Констракшн» начала строительство 16-этажного многоквартирного дома в микрорайоне Восточный-2.

«До этого времени застройщик ООО «Меридиан Констракшн» вел строительство жилых домов на территории 1-го и 2-го заречных микрорайонов. На ближайшие годы запланировано строительство домов на территории еще трех районов города Тюмени. Сегодня важное преимущество - это рассредоточенность жилых объектов по разным районам областного центра», - рассказала маркетолог компании Татьяна Шевцова.

Название объекта уже определено – «Восточный меридиан». Такое имя дал дому риэлтор компании ООО «ТРЦ «Недвижимость для Вас» в рамках конкурса, проводимого среди риэлторских компаний города.

По информации сайта застройщика, продажи в строящемся доме открыты с 20 июня 2011 года.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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