«Меридиан Констракшн» вышел из Заречного

Известная в Тюмени компания-застройщик ООО «Меридиан Констракшн» начала строительство 16-этажного многоквартирного дома в микрорайоне Восточный-2.
«До этого времени застройщик ООО «Меридиан Констракшн» вел строительство жилых домов на территории 1-го и 2-го заречных микрорайонов. На ближайшие годы запланировано строительство домов на территории еще трех районов города Тюмени. Сегодня важное преимущество - это рассредоточенность жилых объектов по разным районам областного центра», - рассказала маркетолог компании Татьяна Шевцова.
Название объекта уже определено – «Восточный меридиан». Такое имя дал дому риэлтор компании ООО «ТРЦ «Недвижимость для Вас» в рамках конкурса, проводимого среди риэлторских компаний города.
По информации сайта застройщика, продажи в строящемся доме открыты с 20 июня 2011 года.