«Меридиан Констракшн» вышел из Заречного

«До этого времени застройщик ООО «Меридиан Констракшн» вел строительство жилых домов на территории 1-го и 2-го заречных микрорайонов. На ближайшие годы запланировано строительство домов на территории еще трех районов города Тюмени. Сегодня важное преимущество - это рассредоточенность жилых объектов по разным районам областного центра», - рассказала маркетолог компании Татьяна Шевцова.