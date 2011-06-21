Ипотека быстрее – квартира ближе

Процесс покупки квартиры может стать быстрее с привлечением профессионалов рынка недвижимости Тюмени. Накануне Тюменский филиал ОАО Ханты-Мансийский банк официально присвоил РАН «Этажи» статус стратегического партнера, что дает существенные льготы по ипотеке для клиентов агентства.
Ускорит покупку с привлечением ипотечного займа новая программа банка «Быстрая ипотека». Теперь для получения кредита достаточно предоставить банку всего три документа: паспорт, справку о заработной плате за последние 4 месяца, копию ИНН. Кроме того, заемщику больше не нужно страховать жизнь, что позволит сэкономить до 1,5% в год от суммы кредита. У клиентов есть право выбора между дифференцированной и аннуитетной системой платежей. По кредитной программе «Новостройка» снижена ставка до 11% годовых, после ввода жилья в эксплуатацию.
Также стартовала совместная программа агентства недвижимости и банка под названием «Ипотека за 8 часов». Согласно ей, заявки от клиентов РАН «Этажи» будут рассматриваться в рекордно короткие сроки – за 8 рабочих часов. Также для клиентов отменен тариф, который взимался при выдаче кредита, за услугу перевода денежных средств на счет продавца квартиры.
«Сегодня компания «Этажи» располагает универсальной торговой площадкой, на которой сосредоточены предложения по жилью и кредитам от всех профессиональных участников рынка. Мы, как ведущий банк региона, хотим отметить, что приходя в агентство, клиент получает сервис и выбор. Мы ценим такой подход, – считает начальник отдела розничного бизнеса ОАО Ханты-Мансийский банк Тюмень Александр Попов.
«Это настоящее событие для рынка! - говорит директор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов, - Мы надеемся, что эти льготы скоро будут доступны и нашим клиентам в Сургуте и Нижневартовске, где у нас уже успешно работают офисы, а также в Новом Уренгое, где мы планируем открыть филиал к концу года».