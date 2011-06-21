Ипотека быстрее – квартира ближе

Ускорит покупку с привлечением ипотечного займа новая программа банка «Быстрая ипотека». Теперь для получения кредита достаточно предоставить банку всего три документа: паспорт, справку о заработной плате за последние 4 месяца, копию ИНН. Кроме того, заемщику больше не нужно страховать жизнь, что позволит сэкономить до 1,5% в год от суммы кредита. У клиентов есть право выбора между дифференцированной и аннуитетной системой платежей. По кредитной программе «Новостройка» снижена ставка до 11% годовых, после ввода жилья в эксплуатацию.