На повестке - жилые дома и временные объекты

В ходе заседания и.о. директора департамента по строительству Н.А.Цвелых рассказала о ходе выполнения решения постоянной комиссии от 21.04.2011 №193 «О строительстве и реконструкции учреждений дошкольного образования в 2010 -2011 г.г.». Она же познакомила депутатов с информацией о том, как разрабатывается концепция строительства в городе Тюмени дошкольных образовательных учреждений на 2011 -2015 г.г. Директор департамента имущественных отношений А.В.Киселев проинформировал членов постоянной комиссии о ходе выполнения решения постоянной комиссии от 21.04.2011 №192. Два вопроса повестки дня заседания озвучил директор департамента градостроительной политики Администрации города О.В.Ковтун, в том числе - о ходе реализации правил землепользования и застройки города, сообщает портал Тюменской городской Думы.