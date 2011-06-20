На повестке - жилые дома и временные объекты

На заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям 16 июня 2011 года обсуждались насущные для тюменцев темы: ветхое жилье, размещение временных объектов и прочие вопросы.
О внесении изменений в муниципальную адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города, утвержденную решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 №11 доложил членам комиссии директор департамента земельных ресурсов Р.Н. Кухарук.
Проект решения реализуется с целью создания условий для обеспечения застройки территорий, занятых ветхим жилищным фондом, благоустроенными жилыми помещениями, объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктурой. Он дополнен перечнем многоквартирных домов, планируемых к сносу и реконструкции в границах улиц М.Тореза-Мурманская- Малыгина. В границах данной территории расположены многоквартирные дома и иные объекты капитального строительства, вид разрешенного использования которых не соответствует градостроительному регламенту. Проект решения размещен на официальном сайте администрации города.
Кухарук проинформировал депутатов о размещении временных построек, киосков, навесов и других подобных построек на территории муниципального образования городской округ город Тюмень в пределах предоставленных отдельных государственных полномочий. Было отмечено, что требования к параметрам, характеристикам и размещению временных объектов устанавливаются правилами землепользования и застройки города Тюмени. Он определяет, в том числе, требования к содержанию и форме эскизного проекта временного объекта, порядок согласования и условия изменения эскизного проекта временного объекта, случаи и порядок сноса временных объектов на территории города и др.
Докладчик также добавил, что в 2010 году поступило 1132 заявления о предоставлении земельных участков под временные объекты, их них 265 – для установки временных объектов и 867 заявлений под существующими временными объектами. Названы основные нарушения земельного законодательства – самовольное занятие земельного участка, связанное с размещением временного объекта без правоустанавливающих документов на земельный участок. За период с 01.01.201 по 01.01.2011 г.г. выявлено 46 самовольно установленных временных объектов.
Вопрос упорядочения размещения металлических гаражей на территории города в 2010 году осветила председатель комитета по благоустройству административного департамента Е.А.Бытова. По ее словам, за прошлый год выявлено 1690 владельцев металлических гаражей и выписано 1567 предписаний.
В ходе заседания и.о. директора департамента по строительству Н.А.Цвелых рассказала о ходе выполнения решения постоянной комиссии от 21.04.2011 №193 «О строительстве и реконструкции учреждений дошкольного образования в 2010 -2011 г.г.». Она же познакомила депутатов с информацией о том, как разрабатывается концепция строительства в городе Тюмени дошкольных образовательных учреждений на 2011 -2015 г.г. Директор департамента имущественных отношений А.В.Киселев проинформировал членов постоянной комиссии о ходе выполнения решения постоянной комиссии от 21.04.2011 №192. Два вопроса повестки дня заседания озвучил директор департамента градостроительной политики Администрации города О.В.Ковтун, в том числе - о ходе реализации правил землепользования и застройки города, сообщает портал Тюменской городской Думы.