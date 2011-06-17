О регистрации дач расскажут по радио

Нюансы госрегистрации прав собственности на дачные, садовые земельные участки и домики в рамках закона о «дачной амнистии» пояснят в ходе программы в эфире радиостанции «Радио 7» специалисты управления Росреестра по Тюменской области.
Заместитель начальника отдела государственной регистрации прав на земельные участки Екатерина Безбородова расскажет об особенностях упрощенного порядка оформления прав собственности в соответствии с Законом о «дачной амнистии», (например, о необходимых документах для регистрации прав на земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, или садовые, дачные участки; на индивидуальный жилой дом, дачный домик и постройки), а также расскажет о сроках регистрации, размере государственной пошлины.
Начальник отдела ведения ЕГРП Ирина Крендясова ответит на вопросы радиослушателей, связанные с порядком предоставления электронных услуг, оказываемых управлением Росреестра по Тюменской области с использованием автоматизированной системы взаимодействия с заявителями, способах записи на сдачу и получение документов через Интернет.
По данным пресс-центра управления, программа выйдет в эфир 20 июня 2011 года в 15.15 часов, задать вопрос можно по телефону: (3452) 41-11-11.