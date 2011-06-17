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О регистрации дач расскажут по радио

17 июня 2011, 09:52
Нюансы госрегистрации прав собственности на дачные, садовые земельные...

Нюансы госрегистрации прав собственности на дачные, садовые земельные участки и домики в рамках закона о «дачной амнистии» пояснят в ходе программы в эфире радиостанции «Радио 7» специалисты управления Росреестра по Тюменской области.

Заместитель начальника отдела государственной регистрации прав на земельные участки Екатерина Безбородова расскажет об особенностях упрощенного порядка оформления прав собственности в соответствии с Законом о «дачной амнистии», (например, о необходимых документах для регистрации прав на земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, или садовые, дачные участки; на индивидуальный жилой дом, дачный домик и постройки), а также расскажет о сроках регистрации, размере государственной пошлины.

Начальник отдела ведения ЕГРП Ирина Крендясова ответит на вопросы радиослушателей, связанные с порядком предоставления электронных услуг, оказываемых управлением Росреестра по Тюменской области с использованием автоматизированной системы взаимодействия с заявителями, способах записи на сдачу и получение документов через Интернет.

По данным пресс-центра управления, программа выйдет в эфир 20 июня 2011 года в 15.15 часов, задать вопрос можно по телефону: (3452) 41-11-11.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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