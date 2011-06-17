О регистрации дач расскажут по радио

Заместитель начальника отдела государственной регистрации прав на земельные участки Екатерина Безбородова расскажет об особенностях упрощенного порядка оформления прав собственности в соответствии с Законом о «дачной амнистии», (например, о необходимых документах для регистрации прав на земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, или садовые, дачные участки; на индивидуальный жилой дом, дачный домик и постройки), а также расскажет о сроках регистрации, размере государственной пошлины.