Квартира по ипотеке - быстрее у партнеров

Как отметил директор агентства недвижимости, сейчас открываются новые горизонты для сотрудничества риэлторской компании и банка, так как все больше квартир приобретается с использованием ипотеки. Уже сейчас в агентстве эффективно работает система ипотечного брокериджа - при плотном взаимодействии с банками процесс поиска квартиры и оформления ипотеки происходит быстрее и комфортней. Стратегическое партнерство нацелено на дальнейшую эффективную работу по повышению удовлетворенности граждан. В перспективе - развитие новых совместных сервисов для клиентов, повышение доступности ипотеки и улучшение качества услуг.