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Квартира по ипотеке - быстрее у партнеров

16 июня 2011, 15:49
Поиск квартиры и оформление ипотечного кредита происходит быстрее...

Поиск квартиры и оформление ипотечного кредита происходит быстрее и комфортнее, если банк и риэлтор работают вместе.

В минувший вторник директор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов в торжественной обстановке принял из рук заместителя управляющего Тюменского городского отделения Сбербанка №29 Евгения Светлова диплом за успешную совместную работу: «Стратегическому партнеру региональному агентству недвижимости «Этажи» за многолетнее результативное сотрудничество, за высокие показатели совместной работы и профессиональный подход к делу».

В дипломе сказано, что РАН «Этажи» показало себя как надежный партнер, который оказывает качественные услуги населению, стремится к развитию, неутомимо привносит инновационные предложения и способствует их воплощению.

Как отметил директор агентства недвижимости, сейчас открываются новые горизонты для сотрудничества риэлторской компании и банка, так как все больше квартир приобретается с использованием ипотеки. Уже сейчас в агентстве эффективно работает система ипотечного брокериджа - при плотном взаимодействии с банками процесс поиска квартиры и оформления ипотеки происходит быстрее и комфортней. Стратегическое партнерство нацелено на дальнейшую эффективную работу по повышению удовлетворенности граждан. В перспективе - развитие новых совместных сервисов для клиентов, повышение доступности ипотеки и улучшение качества услуг.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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