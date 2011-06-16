Дольщики отменили митинг

По сообщению инициативной группы дольщиков недостроенных объектов на Войновке застройщика ООО «Сиб-Строй», митинг, намеченный на 17 июня 2011 года, не состоится.
На последнем совещании межведомственной комиссии присутствовали как застройщики, так и представители инициативных групп дольщиков. Вопросы, поднятые на повестке дня, подтолкнули к разрешению ситуации с долгостроями, в том числе и с тремя не доведенными до ввода в эксплуатацию домами компании «Сиб-Строй».
Дольщики компании приняли решение не выходить на площадь города.