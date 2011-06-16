Дольщики отменили митинг

На последнем совещании межведомственной комиссии присутствовали как застройщики, так и представители инициативных групп дольщиков. Вопросы, поднятые на повестке дня, подтолкнули к разрешению ситуации с долгостроями, в том числе и с тремя не доведенными до ввода в эксплуатацию домами компании «Сиб-Строй».