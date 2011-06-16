nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дольщики отменили митинг

16 июня 2011, 08:59
По сообщению инициативной группы дольщиков недостроенных объектов...

По сообщению инициативной группы дольщиков недостроенных объектов на Войновке застройщика ООО «Сиб-Строй», митинг, намеченный на 17 июня 2011 года, не состоится.

На последнем совещании межведомственной комиссии присутствовали как застройщики, так и представители инициативных групп дольщиков. Вопросы, поднятые на повестке дня, подтолкнули к разрешению ситуации с долгостроями, в том числе и с тремя не доведенными до ввода в эксплуатацию домами компании «Сиб-Строй».

Дольщики компании приняли решение не выходить на площадь города.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25