Какова будет ставка налога на недвижимость

«По зданиям, поставленным на кадастровый учет, будет рассчитываться кадастровая стоимость. В отношении зданий, сведения по которым отсутствуют в кадастре, будет применяться нормативная стоимость. Чтобы большая часть зданий попала в кадастр, предлагается перейти от заявительного порядка кадастрового учета к автоматическому. Кадастровый учет будет осуществляться на основании копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного в орган учета органом местного самоуправления», - пояснила она суть предложений по этому вопросу. По ее словам, такие предложения представлены в правительство и президенту.