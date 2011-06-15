Какова будет ставка налога на недвижимость

Налог на недвижимость обещают ввести в России с 2013 года. Ставка налога составит, возможно, чуть более 0,01%, считает министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина.
«Во-первых, мы предлагаем конструировать этот налог таким образом, чтобы общая нагрузка не выросла. Ставка может быть на уровне 0,01% от кадастровой стоимости недвижимости или немного больше. Этот вопрос сейчас обсуждается. Во-вторых, мы предполагаем ввести разного рода вычеты по этому налогу», - сказала она на «деловом завтраке» в «Российской газете», сообщают «Личные деньги».
По ее словам, есть несколько вариантов вычетов: «вводить вычеты в зависимости от объема недвижимости, то есть не облагать налогом квартиры, дома и участки определенной площади или же предоставлять вычеты в виде фиксированной суммы, на которую будет уменьшаться налоговая база».
Министр сообщила, что сроки введения единого налога на недвижимость зависят от того, когда в регионах завершится массовая оценка объектов капитального строительства. «По нашим прогнозам, на это потребуется минимум полтора года. Кроме того, необходимо принять соответствующие законы», - сказала она.
Касаясь темы с недостроем, Э.Набиуллина напомнила, что сейчас с неоформленных зданий нельзя взимать налог на имущество: «без сведений об объекте в кадастре невозможно рассчитать стоимость объекта, а без регистрации прав - не получится определить налогоплательщика». При таком подходе, по ее словам, все постройки на земельном участке фактически рассматриваются как его улучшения.
«По зданиям, поставленным на кадастровый учет, будет рассчитываться кадастровая стоимость. В отношении зданий, сведения по которым отсутствуют в кадастре, будет применяться нормативная стоимость. Чтобы большая часть зданий попала в кадастр, предлагается перейти от заявительного порядка кадастрового учета к автоматическому. Кадастровый учет будет осуществляться на основании копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного в орган учета органом местного самоуправления», - пояснила она суть предложений по этому вопросу. По ее словам, такие предложения представлены в правительство и президенту.
Отметим, в Минфине ранее заявляли, что максимальная ставка налога на федеральном уровне может быть установлена на уровне 0,1% с возможностью ее снижения на местном уровне.