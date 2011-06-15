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Имена недобросовестных строителей соберут в списки

15 июня 2011, 12:53
Мэрия Москвы планирует создать список недобросовестных строительных...

Мэрия Москвы планирует создать список недобросовестных строительных компаний. Подрядчики, попавшие в список, в дальнейшем не будут допускаться на торги по госзаказу.

Документы о внесении 12 компаний в реестр недобросовестных поставщиков госуслуг, который ведет Федеральная антимонопольная служба, уже подготовлены, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание «Коммерсант». В частности, в черный список попали компании «Региональный энергетический холдинг» (подрядчик «Газпрома») и «ПО «Теплотехник» (субподрядчик реконструкции Большого театра, гостиницы «Москва», также занималась подготовкой участков в Химкинском лесу под строительство автотрассы Москва - Санкт-Петербург).

В Тюмени работа с проблемными строительными компаниями ведется довольно активно. Получить данные по строительным компаниям областного центра жители могут в управлении инспекции Госстройнадзора по Тюменской области, а также на официальном сайте органов государственной власти области.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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