Имена недобросовестных строителей соберут в списки

Мэрия Москвы планирует создать список недобросовестных строительных компаний. Подрядчики, попавшие в список, в дальнейшем не будут допускаться на торги по госзаказу.
Документы о внесении 12 компаний в реестр недобросовестных поставщиков госуслуг, который ведет Федеральная антимонопольная служба, уже подготовлены, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание «Коммерсант». В частности, в черный список попали компании «Региональный энергетический холдинг» (подрядчик «Газпрома») и «ПО «Теплотехник» (субподрядчик реконструкции Большого театра, гостиницы «Москва», также занималась подготовкой участков в Химкинском лесу под строительство автотрассы Москва - Санкт-Петербург).
В Тюмени работа с проблемными строительными компаниями ведется довольно активно. Получить данные по строительным компаниям областного центра жители могут в управлении инспекции Госстройнадзора по Тюменской области, а также на официальном сайте органов государственной власти области.