Имена недобросовестных строителей соберут в списки

Документы о внесении 12 компаний в реестр недобросовестных поставщиков госуслуг, который ведет Федеральная антимонопольная служба, уже подготовлены, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание «Коммерсант». В частности, в черный список попали компании «Региональный энергетический холдинг» (подрядчик «Газпрома») и «ПО «Теплотехник» (субподрядчик реконструкции Большого театра, гостиницы «Москва», также занималась подготовкой участков в Химкинском лесу под строительство автотрассы Москва - Санкт-Петербург).