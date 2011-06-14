Власти Тюмени борются с долгостроями

Застройщикам проблемных строительных объектов предложены пути разрешения ситуаций. 9 июня 2011 года члены межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приостановлением строительства многоквартирных домов, осуществляемого с привлечением денежных средств граждан, собрали представителей нерадивых строительных компаний и представителей инициативных групп дольщиков.
Открывая заседание, замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный отметил, что комиссия начинает в плановом порядке вызывать застройщиков, чтобы выяснить текущую ситуацию по каждому из «замороженных» объектов. «Более тысячи человек не могут получить жилье, и мы должны сделать все, чтобы эта проблема в регионе была решена», - подчеркнул он.
Присутствовавшим на заседании застройщикам он еще раз напомнил об ответственности, которую они несут перед дольщиками. И ответственность эта не только моральная. «Двенадцать уголовных дел возбуждено на сегодняшний день в отношении нерадивых застройщиков, - напомнил он. - По одному из них уже вынесен приговор, директор компании приговорен к семи годам лишения свободы».
Впрочем, главной задачей собравшихся было не столько пристыдить нерадивых застройщиков, сколько вместе с ними пути выхода из создавшейся ситуации.
Члены комиссии тщательно проанализировали ситуацию на семи незавершенных объектах. Это 36-квартирный дом по ул. Мельникайте - Харьковская; 32-квартирный дом ГП-4 по ул. 30 лет Победы - Логунова; 80-квартирный дом по ул. Ленина - Кирова; три недостроенных дома компании "Сиб-Строй" на улицах Боровской и Блюхера, а также 107-квартирный дом по ул. Игримская, сообщает пресс-служба ГУС и ЖКХ по ТО.
Представителям строительных компаний была предложена посильная помощь в оформлении необходимой документации, решении некоторых технических и организационных вопросов. И от каждого Евгений Заболотный требовал называть конкретные даты исполнения ими своих обязательств.
Итогом встречи стал алгоритм действий, определенный по каждому из долгостроев.