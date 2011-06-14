Власти Тюмени борются с долгостроями

Присутствовавшим на заседании застройщикам он еще раз напомнил об ответственности, которую они несут перед дольщиками. И ответственность эта не только моральная. «Двенадцать уголовных дел возбуждено на сегодняшний день в отношении нерадивых застройщиков, - напомнил он. - По одному из них уже вынесен приговор, директор компании приговорен к семи годам лишения свободы».