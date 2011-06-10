В «цифрах и шифрах» бюджета тюменцы поняли немного

Из-за того, что ветеран не правильно истолковал слова о возмещении затрат по капитальному ремонту дома, между ним и чиновником возникла перепалка. Когда же страсти улеглись, Николай Дедюхин еще раз взял слово и сказал, что бюджетные средства используются «несуразно». Так, в центре города на ул. Республики идут бесконечные раскопы, сделают благоустройство — через небольшое время вновь что-то «усовершенствуют». Другой пример — капремонт дома № 94 по ул. Республики. За время ремонта, начатого в прошлом году, сменилось три подрядчика и только сейчас работы ведутся «более или менее квалифицировано», но они все еще не закончены.