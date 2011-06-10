В «цифрах и шифрах» бюджета тюменцы поняли немного

Напомним, слушания по проекту отчета об исполнении бюджета города за 2010 год прошли 9 июня, на них присутствовало 202 человека.
После того, как заместитель главы администрации Тюмени Марина Трефилова представила основные статьи доходов и расходов, тюменцы могли задавать вопросы по исполнению бюджета.
Отметим сразу, что значительная часть вопросов горожан к теме встречи не имела отношения. Люди пришли в зал, где собрались руководители почти всех подразделений администрации, управ с частыми проблемами: как определить подростка в отряд мэра; как получить материальную помощь пенсионеру, как сделать перерасчет за ЖКУ, если уезжаешь в отпуск, куда обратиться для участия в программе «Молодая семья» и т.п. Видимо, получить другим способом консультацию у тюменцев не получилось.
К сожалению, обсуждению мешали и чисто технические вопросы — микрофоны на столах оказались нерабочими, а переносных явно не хватало для разговоров с залом.
И все же вопросов по исполнению бюджета и шире — по обсуждению актуальных городских проблем — тоже набралось на этот раз достаточно.
Представитель совета ветеранов Ленинского АО Николай Дедюхин спросил о том, почему положение в сфере ЖКХ остается неудовлетворительным, при том, что затраты на эту сферу занимают третье место в структуре городских расходов. Второй вопрос — почему на 22% остались неиспользованными деньги, выделенные на ЖКХ.
Отвечал ветерану директор департамента ЖКХ Геннадий Зверев. На сегодняшний день капитальный ремонт необходим более 2 тысячам домов — для этого потребуется 32 млрд. рублей. В коммунальном хозяйстве уровень износа основных фондов составляет более 65%, основную часть занимают разводящие сети. Все средства, которые выделяются, направляются на ликвидацию накопившегося ранее «недоремонта». Геннадий Зверев также подчеркнул, что затраты собственников домов на капитальный ремонт составляют 5%.
Отвечая на второй вопрос, директор департамента ЖКХ рассказал, что освоение средств на капремонт по 2010 году составило 79%, потому что часть денег — из областного бюджета — поступила в сентябре и октябре. «Позднее поступление денег не позволило в полном объеме выполнить работы», — сообщил он. Геннадий Зверев также пояснил, что это средства, поступившие в бюджет города дополнительно, если бы не они, расходы по ремонту домов составили бы 100%. Но деньги пришли, и осенью на них стремились сделать то, что позволяли погодные условия.
Из-за того, что ветеран не правильно истолковал слова о возмещении затрат по капитальному ремонту дома, между ним и чиновником возникла перепалка. Когда же страсти улеглись, Николай Дедюхин еще раз взял слово и сказал, что бюджетные средства используются «несуразно». Так, в центре города на ул. Республики идут бесконечные раскопы, сделают благоустройство — через небольшое время вновь что-то «усовершенствуют». Другой пример — капремонт дома № 94 по ул. Республики. За время ремонта, начатого в прошлом году, сменилось три подрядчика и только сейчас работы ведутся «более или менее квалифицировано», но они все еще не закончены.
Заместитель главы администрации города Андрей Голоус пояснил, что все прозвучавшие вопросы и замечания будут зафиксированы, учтены в дальнейшей работе.
Один из участников обсуждения Антон Куклин поднял вопрос о том, что в каждом разделе отчета есть графа «Другие вопросы», в сумме это составляет 1 млрд. 200 млн. рублей. Он посчитал, что такая формулировка не допустима — нужно представить горожанам, на что потрачена такая крупная сумма.
Ответ, который был вскоре подготовлен присутствующими на обсуждении специалистами департамента финансов, тюменца не устроил. Позже он еще раз взял слово и сказал, что к проекту отчета не приложено заключение Счетной палаты города. Кроме того, отчет — «это цифры и шифры», нет конкретики, в том числе перечня объектов , поэтому оценить эффективность расходования бюджетных денег в такой подаче невозможно. Например, 3 млрд. рублей потрачено на строительство дорог, построено в 2010 году 11 км. Сколько затрачено на км дорог — не много ли? Кроме того, Антон Куклин высказал мнение, что очень большая сумма потрачена на управление.
«Я думаю, что в таком виде нельзя утверждать отчет. Я думаю, что большинству здесь сидящих ничего непонятно в этих цифрах», — сказал выступающий.
Директор департамента по строительству Олег Тимошенко заметил, что 11 км — это сданные дороги, а есть еще переходящие объекты, они тоже строились на эти деньги.
Заместитель главы администрации города Марина Трефилова ответила, что форму отчета по исполнению бюджета определяет федеральное законодательство, и городская власть не может представить его горожанам в ином виде.
Член ТРО Общероссийский центр противодействия коррупции в органах государственной власти Виктор Нестерук в своем выступлении говорил о нарушениях при строительстве подземного перехода на ул. Пермякова. Счетная палата города пришла к выводу, что объем строительных работ был завышен на 28 млн. рублей. Кто понес ответственность за это?
Олег Тимошенко ответил, что заключение Счетной палаты подрядчики оспаривали в суде, и суд принял решение, что нарушения не было.
Подготовкой документов для суда занимались юристы департамента по строительству, — не согласился с ответом выступающий. Решение такое суд принял из-за недостаточной подготовленности доказательной базы.
Однако Олег Тимошенко такое обвинение не принял, сказав, что если бы не было всех необходимых документов, суд запросил бы их.
Представитель комитета правозащитных организаций Общественного совета Тюмени Лидия Арсентьева говорила о том, что многие вопросы, с которыми обращаются в их общественную приемную граждане, удается решить, в том числе — с помощью чиновников администрации города. Но есть у комитета на сегодня две проблемы.
Одна из них — внеочередной ремонт в квартирах трех престарелых ветеранов. Всем им уже больше 90 лет, но на обращения общественников чиновники отвечают: пусть ветераны встают в очередь. Вторая проблема — много обращений от людей, которые по какой-то причине утратили право на жилье. Комитет помогает им восстановить это право, однако оформление документов часто задерживается — люди остаются на улице. Есть приют на ул.Коммунистической, но туда могут попасть не всей. Лидия Арсентьева рассказала, что прошлой зимой замерзло четверо таких бомжей. Она предложила создать в Тюмени центр помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Заместители главы администрации города заверили представителя комитета правозащитных организаций, что эти вопросы будут рассмотрены и решены.
В итоге за проект отчета об исполнении бюджета города за 2010 год проголосовало большинство участников общественных слушаний. Теперь отчет предстоит принять Тюменской городской думе.