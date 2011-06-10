Дайджест NashGorod.ru с 3 по 9 июня

Была ли халатность — выяснят следователи
Действительно ли причиной смерти
Мнения пользователей:
Здесь речь идёт о СКВ, не каждый специалист может выявить это заболевание . Видимо, хорошего врача не нашлось для этой девушки.
Быть неквалифицированным в медицинской сфере — недопустимо. Это должно быть наказуемо смертной казнью. Ну а что — убил человека из-за своей некомпетентности — иди за ним.
Печально. Соболезную родственникам и друзьям. А врачи наверняка выкрутятся, им не впервой.
Очень редкая болезнь у девушки, а люди здесь видимо Хауса пересмотрели... Люди умирают, такое случается, а будь у нее не волчанка, а рак например ? Тоже бы кричали какие врачи плохие не смогли жизнь спасти?
Вместо балконной стены — пустота
Сильный ливень 7 июня стал причиной разрушения стены балкона в доме 2б, корп. 12 по улице Чернышевского. Спасатели оперативно оцепили это место и провели все необходимые действия. По свидетельству пользователей NashGorod.ru, пострадавших не было.
Мнения пользователей:
Ну не виноват застройщик в том, что засушливые года кончились.
Скорее всего, не застройщик виноват, а тот, кто в этой квартире живет. Что-то со стенкой делали, случайно выбили, просто так даже с плохим и очень плохим раствором кирпич не выпал бы. Кто-то ему сильно помог.
Все логично и закономерно, кирпич силикатный очень хорошо поглощает влагу, из-за чего быстро разрушается. Склоняюсь к тому , что либо кирпич был некачественным, либо цемент. Экономят строители на материале, покупают силикат, а дома продают как элитки по бешеным ценам. Вот вам и доступное жилье, и гарантия качества.
Енот гуляет по Тюмени
Зверька обнаружили тюменцы на ул. Мельничной, сначала спутав его с кошкой. Выловить зверька приехал экипаж службы спасения. Его попытки оказались тщетными — енот скрылся в темноту и сейчас, скорее всего, обитает где-то в городе.
Мнения пользователей:
Енот красавец! Надеюсь, он сможет скрываться и питаться с помоек. Ведь для енота главное — свобода!
О, что за чудеса???? В воскресенье в Туре бобра видела, теперь енот.
В Тюмени выпал град
Об экстремальном погодном явлении NashGorod.ru сообщили жители Лесобазы и района озера Цимлянского. ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что неприятных последствий от выпадения града в Тюмени зафиксировано не было.
Мнения пользователей:
Все яблони на даче побиты. По ходу урожая не будет. Град — козел.
Да-да. Фигачило вчера неслабо градом. Я грустно смотрел на страдающую машину.
Авария унесла жизнь
На улице Домостроителей 7 июня водитель автомобиля на большой скорости не справился с управлением и въехал в опору уличного освещения. От удара «Ниссан» буквально разорвало пополам. Водитель иномарки — молодой человек — скончался в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.
Мнения пользователей:
Водитель иномарки — молодой человек, 4 утра...парня жалко конечно...но, наверное, сам виноват...
Как вариант — яма и пробитое в ней колесо могут быть причиной такого дтп. Не этот конкретно случай, про него не знаю, но не всегда на дороге все зависит от человека. Хотя, не спорю, случаев когда виноват человек, несоизмеримо больше...