Дайджест NashGorod.ru с 3 по 9 июня

Летом жизнь на улицах нашего города оживляется, тюменцы высыпают на улицы и видят там... енота. Впрочем, высыпаются не только горожане, но и балкон в одном из домов на ул. Чернышевского — так он отреагировал на летние грозы. Что еще произошло в Тюмени в течение недели и что обсуждали пользователи сайта NashGorod.ru, читайте в дайджесте.

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