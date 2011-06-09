Гастарбайтер упал со строящейся многоэтажки

Утром 7 июня он одним из первых направился на объект, а спустя несколько минут коллеги обнаружили его лежащим на земле с тяжелыми травмами головы, рук и тела. Исходя из характера и степени тяжести повреждений, смерть мужчины наступила в результате падения с большой высоты, предположительно с 7-го этажа и выше. В ходе проверки установлено, что погибший ни с кем не конфликтовал, спиртными напитками не злоупотреблял.