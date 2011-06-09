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Гастарбайтер упал со строящейся многоэтажки

9 июня 2011, 13:59
В минувший вторник при падении со строящегося дома по улице Эрвье...

В минувший вторник при падении со строящегося дома по улице Эрвье в Тюмени погиб гражданин Республики Узбекистан. По данному факту следственным отделом по Ленинскому округу г. Тюмени начата доследственная проверка.

По предварительным данным, иностранный гражданин, находился на территории России с апреля 2011 года, был официально трудоустроен разнорабочим в Обществе с ограниченной ответственностью «Сомонсибстрой» и работал на стройке многоквартирного дома.

Утром 7 июня он одним из первых направился на объект, а спустя несколько минут коллеги обнаружили его лежащим на земле с тяжелыми травмами головы, рук и тела. Исходя из характера и степени тяжести повреждений, смерть мужчины наступила в результате падения с большой высоты, предположительно с 7-го этажа и выше. В ходе проверки установлено, что погибший ни с кем не конфликтовал, спиртными напитками не злоупотреблял.

В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Тюменского следственного управления.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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