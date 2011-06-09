Дольщики Тюмени выходят на митинги ежемесячно

Как и обещали, участники долевого строительства многоквартирных домов компании «Сиб-Строй» с начала весны выходят на площадь города к памятнику В.Ленину ежемесячно. Граждане нацелены и далее отстаивать свои требования и права таким образом. В отношении застройщика ведется процедура внешнего управления.