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Дольщики Тюмени выходят на митинги ежемесячно

9 июня 2011, 10:05
Дольщики домов в микрорайонах Тарманы и Войновка снова готовятся...

Дольщики домов в микрорайонах Тарманы и Войновка снова готовятся к митингу. Мероприятие назначено на 17 июня 2011 года.

Как и обещали, участники долевого строительства многоквартирных домов компании «Сиб-Строй» с начала весны выходят на площадь города к памятнику В.Ленину ежемесячно. Граждане нацелены и далее отстаивать свои требования и права таким образом. В отношении застройщика ведется процедура внешнего управления.

По словам члена инициативной группы дольщиков домов на Войновке Натальи Коротаевой, покупатели квартир в долгостроях «Сиб-Строя» уже ведут разговоры об объявлении голодовки.

Митинг дольщиков состоится 17 июня в 16 часов.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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