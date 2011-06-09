Дольщики Тюмени выходят на митинги ежемесячно

Дольщики домов в микрорайонах Тарманы и Войновка снова готовятся к митингу. Мероприятие назначено на 17 июня 2011 года.
Как и обещали, участники долевого строительства многоквартирных домов компании «Сиб-Строй» с начала весны выходят на площадь города к памятнику В.Ленину ежемесячно. Граждане нацелены и далее отстаивать свои требования и права таким образом. В отношении застройщика ведется процедура внешнего управления.
По словам члена инициативной группы дольщиков домов на Войновке Натальи Коротаевой, покупатели квартир в долгостроях «Сиб-Строя» уже ведут разговоры об объявлении голодовки.
Митинг дольщиков состоится 17 июня в 16 часов.