За недвижимость без регистрации будут штрафовать

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законодательство, направленные на повышение собираемости налога на имущество физических лиц, имущество организаций, а также земельного налога. Поправки также предполагают штраф за несвоевременную государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
По мнению авторов законодательных инициатив, предлагаемые изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Кодекс РФ об административных правонарушениях позволят повысить эффективность администрирования и собираемость налогов на имущество физических лиц и имущество организаций, а также земельного налога, дополнительно обеспечив увеличение поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ, пишет «Российская газета».
Сегодня, как заявляют разработчики документа, большое значение приобретает проблема несвоевременного и неполного исчисления и уплаты данных налогов в силу непостановки на учет недвижимого имущества через его государственную регистрацию. В результате бюджеты всех уровней несут существенные потери.
Предлагаемые поправки направлены на повышение собираемости налога на имущество, главным образом за счет введения обязанности для всех собственников имущества (и граждан, и иностранцев, и организации) регистрировать права на недвижимое имущество в течение 1 года с момента перехода к ним прав на него (либо с момента вступления в силу поправок). При этом, как уточнил Антон Соничев, адвокат юридической компании «Налоговик», остается действующим положение п. 2 ст. 4 Федерального закона N 122-ФЗ от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: обязательной регистрации подлежат права на недвижимое имущество, правоустанавливающие документы на которое оформлены после введения в действие этого закона, то есть после 31.01.1998 г.
Этим изменения не исчерпываются, в КоАП предлагается ввести норму об ответственности за неисполнение этой обязанности в пределах установленного срока. Для граждан предусмотрен штраф от 2000 до 5000 рублей, для должностных лиц - 10 000 - 20 000 рублей, организациям в 100 000 - 300 000 рублей. Налагать штрафы будут исключительно в судебном порядке.
«Обязательная регистрация прав на недвижимость существует во многих странах, но штрафы за ее отсутствие не столь действенны, как риск вообще лишиться собственности - ведь именно регистрация удостоверяет это право, - рассказал Антон Соничев. - Доля поступлений по налогу на имущество в общей массе налоговых поступлений в консолидированном бюджете России не превышает 4%, причем налог на имущество физических лиц составляет 0,066%, а на имущество организаций - 3,74%. По количеству неоформленной недвижимости, наоборот, лидируют физические лица. Получается, что в течение года после вступления в силу этих поправок будут огромные очереди из граждан, не оформивших до сих пор свои права на имущество как в регистрирующих органах, так и во всех остальных, где необходимо получать документы». При этом, по мнению эксперта, на собираемости налогов поправки отразятся незначительно, а расходы по многочисленным административным процессам будут сопоставимы с суммами налоговых поступлений и штрафов.