За недвижимость без регистрации будут штрафовать

«Обязательная регистрация прав на недвижимость существует во многих странах, но штрафы за ее отсутствие не столь действенны, как риск вообще лишиться собственности - ведь именно регистрация удостоверяет это право, - рассказал Антон Соничев. - Доля поступлений по налогу на имущество в общей массе налоговых поступлений в консолидированном бюджете России не превышает 4%, причем налог на имущество физических лиц составляет 0,066%, а на имущество организаций - 3,74%. По количеству неоформленной недвижимости, наоборот, лидируют физические лица. Получается, что в течение года после вступления в силу этих поправок будут огромные очереди из граждан, не оформивших до сих пор свои права на имущество как в регистрирующих органах, так и во всех остальных, где необходимо получать документы». При этом, по мнению эксперта, на собираемости налогов поправки отразятся незначительно, а расходы по многочисленным административным процессам будут сопоставимы с суммами налоговых поступлений и штрафов.