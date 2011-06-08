Тюменцам предложат сортировать мусор

Почему мусор нужно сортировать? Это экологично и экономично, потому что позволяет перерабатывать отходы, а не хоронить их на полигонах. Это внедрили в развитых странах и обеих российских столицах. Кроме того, наметились изменения в законодательстве, которые сделают селективный сбор отходов обязательным. Пока такие изменения не были приняты, но работа в этом направлении идет, поэтому задумываться о необходимости сортировать мусор стоит уже сейчас.