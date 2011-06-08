Тюменцам предложат сортировать мусор

Почему мусор нужно сортировать? Это экологично и экономично, потому что позволяет перерабатывать отходы, а не хоронить их на полигонах. Это внедрили в развитых странах и обеих российских столицах. Кроме того, наметились изменения в законодательстве, которые сделают селективный сбор отходов обязательным. Пока такие изменения не были приняты, но работа в этом направлении идет, поэтому задумываться о необходимости сортировать мусор стоит уже сейчас.
На сегодня в Тюмени неплохо развит рынок по сбору и вывозу мусора, на территории города есть производства по переработке пластика, аккумуляторных батарей, шин, макулатуры. Для мусороперерабатывающего завода выделено 6 га земли в районе уже существующих полигонов: ведутся изыскания и проектные работы, уже строится цех по утилизации пиролизной продукции.
К проблеме селективного сбора отходов в нашем городе обратились полгода назад. Тогда сортировку мусора организовали в 7 детских садах и школах: от пищевых отходов отделяли пластик, стекло и бумагу. Этот эксперимент продлился 1 месяц, после чего его закрыли, посчитав нецелесообразным. Сортировать отходы пытались приучить жителей дома по ул. Республики, 217, управляемого ТСЖ «Сатурн». Несмотря на то, что жильцам разъяснили преимущества от избавления от мусора согласно категориям (например, стоимость сбора мусора уменьшилась), не все стали это делать, поэтому приходилось осуществлять досортировку. «До каждого достучаться невозможно», — считает заместитель директора ООО «Тюменьспецтранс» Евгений Куликовский.
Уже давно раздельной утилизацией отходов занимаются крупные торговые центры и предприятия, потому что это выгодно, рассказал главный специалист комитета по экологии Алексей Кивацкий. Организации ежедневно сдают бумагу и упаковочную пленку.
От участников круглого стола не раз прозвучало, что тюменцев надо приучать сортировать мусор, готовить, прежде всего, информационно, просвещать: рассказывать о преимуществах селективного сбора отходов; на продукции, созданной из переработанных материалов, писать об этом; контейнеры для сбора мусора делать разных цветов и подписывать. Кроме того, нужны и экономические стимулы — снижение тарифа на вывоз мусора (так, в опыте, описанном выше, жильцы платили не 1,34 руб. за кв.м., а 1,006 руб. за кв.м.).
Первая проблема, с которой столкнутся жители города, когда решат сортировать мусор — недостаток места для размещения отдельных контейнеров, ведь далеко не у всех кухни похожи на аэродром. Возможно, нужна одна емкость, но с несколькими отделениями, предложила председатель комитета по экологии Людмила Могутова. Или можно собирать сухой мусор в подъезде, в специально установленных контейнерах.
Готов ли наш полигон к приему отходов, собранных селективно, для накопления и передачи переработчику? Принимать отходы полигон может, а вот передавать их дальше — это проблема. Подготовка вторсырья влечет дополнительные затраты — нужно промыть полиэтиленовые бутылки, пластик, необходим пресс для бумаги и картона. Кроме того, необходимо согласование с санитарно-эпидемиологическими службами, отметил заместитель руководителя «Комтех» Михаил Скамусенков. Значит, понадобятся дополнительные площадки, учла Людмила Могутова.
Принять смешанные бытовые отходы и разделить их на отдельные фракции смогут на строящемся мусороперерабатывающем заводе, добавил Алексей Кивацкий. То есть селективный сбор мусора и сортировка отходов на заводе могут осуществляться комплексно.
Опускать руки не стоит, резюмировала председатель комитета по экологии. «Если селективный сбор отходов станет обязательным, мы так или иначе будем исполнять это. Лучше подготовиться к этому заранее — понять проблемы и найти решения», — подчеркнула Людмила Михайловна. Резолюция круглого стола через неделю появится на сайте администрации города.
В комментариях к ранее опубликованному материалу пользователи NashGorod.ru писали, что согласны сортировать мусор. Остается надеяться, что их точку зрения разделят и остальные тюменцы.