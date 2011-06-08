Каким город будет в праздник, расскажут на «круглом столе»

Напомним, в 16 часов здесь же состоятся публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улицы Широтной – за жилой застройкой вдоль улицы Пермякова – улицы Федюнинского – вдоль перспективной пробивки улицы Николая Федорова.