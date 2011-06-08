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Каким город будет в праздник, расскажут на «круглом столе»

8 июня 2011, 12:40
В пятницу, 10 июня 2011 года, состоится «круглый стол» сразу по...

В пятницу, 10 июня 2011 года, состоится «круглый стол» сразу по нескольким темам строительной отрасли.

На мероприятии обсудят такие темы, как:

- «О порядке получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

- «О праздничном оформлении города Тюмени»;

- «О применении решения Тюменской городской Думы от 30 октября 2008 года № 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени»;

- «Об установлении и изменении красных линий».

Заседание «круглого стола» состоится 10 июня в 14 часов по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210.

Напомним, в 16 часов здесь же состоятся публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улицы Широтной – за жилой застройкой вдоль улицы Пермякова – улицы Федюнинского – вдоль перспективной пробивки улицы Николая Федорова.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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