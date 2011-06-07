Тюменские власти «усмирят» цены на жилье

Главное управление строительства и ЖКХ Тюменской области подготовило проект соглашения о сохранении уровня цен на жилищном рынке региона. Документ уже сейчас проходит процедуру согласования. Об этом накануне на заседании президиума областного правительства доложил заместитель губернатора Евгений Заболотный.
Процесс реализации региональной жилищной программы для бюджетников Тюмени продолжается. При этом повышения стоимости квадратного метра жилья на рынке не происходит.
«Мы подготовили проект соглашения о сохранении стоимости квадратного метра в связи с увеличением спроса, активизированного жилищной программой для бюджетников, сейчас текст документа проходит процедуру согласования, наиболее крупные продавцы жилья высказали согласие подписать данное соглашение», - отметил Евгений Заболотный.
По его словам, сейчас проводится экспертиза готовности строящихся домов к участию в программе (напомним, это 70% готовность дома и подключение всех коммуникаций). «Первые варианты, которые полностью соответствуют требованиям, выставлены на сайте, чтобы участники могли ориентироваться на них при поиске «долевок». Список этот будет пополняться и расширяться по мере поступления ответов от застройщиков в ежедневном режиме», - добавил заместитель губернатора.
По данным, которые представил заместитель губернатора, областным управлением строительства оплачены свидетельства на субсидии по 47 сделкам по приобретению жилья, десять свидетельств находятся в работе. «Процесс пошел, мы достигли расчетных показателей и будем дальше работать в этом темпе», - выразил уверенность заместитель губернатора.
Активно идет и процесс выдачи льготных займов. В первый же день работы в рамках данной программы специалисты областного фонда развития жилищного строительства приняли и обработали 42 заявления на получение свидетельства о предоставлении льготных займов от работников бюджетной сферы. Большинство заявителей выразили желание взять льготный заем максимально возможного размера - один миллион рублей. «С фондом никаких проблем нет, специалисты там готовы, средства имеются в достаточном объеме, займы будут выдаваться без всяких проволочек и задержек», - отметил Евгений Заболотный.
Руководители областных департаментов здравоохранения и образования также доложили о ходе реализации программы. Так представители здравоохранения заключили уже 41 договор на покупку жилья, купили квартиры и двадцать шесть участников от образования, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Директор департамента Андрей Кудряков посетовал на негативные отклики тех, кто отказался от участия в программе до принятия поправок, дающих дополнительные возможности участникам.
«Объясняйте людям, что они ни в коей мере не потеряли возможности улучшить свои жилищные условия, - потребовал глава региона. - Они могут участвовать в программе, а в следующем году условия могут стать еще интереснее. Ведь работа над законопроектом идет в режиме реального времени», - указал губернатор и рекомендовал департаменту здравоохранения проводить более активную разъяснительную работу.