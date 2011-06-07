Тюменские власти «усмирят» цены на жилье

По его словам, сейчас проводится экспертиза готовности строящихся домов к участию в программе (напомним, это 70% готовность дома и подключение всех коммуникаций). «Первые варианты, которые полностью соответствуют требованиям, выставлены на сайте, чтобы участники могли ориентироваться на них при поиске «долевок». Список этот будет пополняться и расширяться по мере поступления ответов от застройщиков в ежедневном режиме», - добавил заместитель губернатора.