В Тюмени поймали «земельного» афериста

Молодой человек «заработал» на «земельных» аферах 445 тысяч рублей. Он предлагал помощь в покупке земельных участков.
Как сообщает прокуратура Тюменской области, в марте 2009 года к Денису Мугашеву обратился его знакомый с просьбой помочь купить земельный участок в Тюменском районе. Мугашев решил обмануть приятеля, с которым был дружен более 10 лет. С этой целью мошенник показал своей жертве земельный участок площадью 10 соток, принадлежащий администрации Тюменского района, и обещал оформить на него документы. Полученные в счет оплаты земли 50 тысяч рублей аферист присвоил.
Кроме того, Мугашев похитил деньги и у тестя своего друга. За 95 тысяч рублей он «намеревался» поставить ему пиломатериалы и провести газопровод, но обманул.
От действий мошенника пострадал еще один житель Тюмени. Он в счет оплаты двух земельных участков общей площадью 50 соток передал Мугашеву 300 тысяч рублей, которые тот похитил.
Всего «улов» мошенника составил 445 тысяч рублей.
Сегодня суд, рассмотрев дело с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального округа г. Тюмени, признал 24-летнего Дениса Мугашева виновным по ч.2 ст. 159 УК РФ и приговорил его к 6 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима.