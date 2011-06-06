В Тюмени поймали «земельного» афериста

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в марте 2009 года к Денису Мугашеву обратился его знакомый с просьбой помочь купить земельный участок в Тюменском районе. Мугашев решил обмануть приятеля, с которым был дружен более 10 лет. С этой целью мошенник показал своей жертве земельный участок площадью 10 соток, принадлежащий администрации Тюменского района, и обещал оформить на него документы. Полученные в счет оплаты земли 50 тысяч рублей аферист присвоил.