Как уберечься от молнии: советы спасателей

Если во время грозы на стенах вашей комнаты наблюдаются оранжевые отсветы, и вам кажется, будто за окном развели костер, не верьте этому «кажется». Немедленно захлопните форточку (если еще не поздно) — к вам в гости просится шаровая молния. Шаровая молния — это шар диаметром от 10 до 35 сантиметров (хотя встречаются и километровые экземпляры). Зачастую имеет желтый цвет (не исключаются и другие цвета: если даже нечто перед вами имеет расцветку мухомора, никто не гарантирует, что это — не шаровая молния), температура его от 100 до 1000 градусов, а вес 5-7 граммов (даже у километрового).