Тюменские букмекерские конторы live

«Лига ставок» покажется раем для курящих. В самой конторе можно курить, но в конце комнаты, рядом с соответствующей табличкой. Слегка угнетает грязь и черные отметины от пепла, как будто вы зашли в дешевенький трактир. Да и еще этот неблизкий путь к конторе, похожий на обстановку, царящую в мире культовых книг Дмитрия Глуховского о московском метрополитене. Игровой клуб находится в подвальном помещении, он наполнен постоянной музыкой, шумом, гамом и «великосветскими» беседами. Лично меня все это раздражало. Несмотря на то, что в «Лиге ставок» висели два приличного разрешения телевизора, монитор с котировками был лишь один. И помещение было не слишком большое. Зато очень понравилось, что они вывешивают на стенде листок «Топ-событий», где помещается время основных баталий в мировом спорте в этот день. Позаботились в «Лиге ставок» и о таких, кажется, незначительных вещах, как чистых листках и ручках. Все-таки именно эти предметы являются главными в арсенале беттора.