Тюменские букмекерские конторы live

Букмекерская контора — как отдельно взятое небольшое суверенное государство со своими жителями, законами и традициями. Но оно далеко не тоталитарного типа. Любой желающий свободно может стать частью этой азартной страны, а своеобразной визой для них послужит первая сделанная ставка.
Как только человек начинает рисковать своими рублями, его уже можно причислять к полноправным жителям Букмекероляндии. На тюменских просторах радушно распахнула двери не одна контора: «Фонбет», «Лига ставок», «Бет-ринг», «Зенит», «Бет-Сити» и «Шанс». Все они не первый год работают в сфере игорного бизнеса. Причем у большинства из них деятельность распространяется даже за пределы нашей страны.
По стопам Достоевского
Конечно, Федор Михайлович не застал времен расцвета ставок на спорт, но его пристрастие к азартным играм выходило за все рамки. Современные бетторы (игроки, делающие ставки на спорт) по степени своей привязанности к азартным играм, наверное, даже перещеголяли бы легендарного писателя. Все-таки мечты о легких деньгах сидят в головах наших соотечественниках так глубоко, что сколько бы их не надували, они и в следующий раз направятся за бесплатной конфеткой. Букмекерские конторы, конечно, не «лохотрон волшебника Мавроди», но риск быстро потерять большие деньги за рекордно короткие сроки довольно высок.
Скрыто от большинства глаз
Найти букмекерские конторы в Тюмени так же легко, как отыскать иголку в стогу сена. Не сказать, что они располагаются на задворках нашего города, но они довольно-таки искусно спрятаны от посторонних глаз. Точь-в-точь как скрытая реклама в кинофильмах. Она не показывается явно, но все понимают, что за марку продукции «пропихивают» народу. Мы можем не заметить букмекерской конторы, даже находясь в нескольких метрах от нее, так как все они весьма органично сливаются с городской средой. На них нет большой помпезной вывески, так, лишь унылая надпись с названием. Давно ли вы видели рекламу букмекерской конторы? Или хотя бы какой-нибудь старенький стенд вдоль дороги? Нет, ничего этого нет. Так как наше правительство запретило букмекерам рекламировать себя.
Иван, спортивный журналист, предположил, что для дальнейшего развития конторам как раз-таки и недостает качественной рекламы. Он уверен, что наверняка есть немалый процент людей-любителей, которые не делают ставок лишь из-за того, что не знают где находятся ближайшие конторы в их районе.
Наверное, размещение контор «Лига ставок» с «Зенитом» стоит признать самым удачным. Первая находится за ЦУМом, а вторая возле ДК «Строитель». Их местоположение помогает заманивать новых игроков с улицы. Другие конторы также не разбросаны по дальним районам Тюмени. Просто людей там вращается меньше, а, значит, и шансы на новых клиентов ниже.
Государство смотрит за букмекерами
Тайна такого подпольного положения букмекеров раскрывается не где-нибудь, а в Федеральном законе «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». В нем черном по белому прописано, что конторам запрещено располагаться в объектах жилищного фонда; вблизи расположения детских, образовательных, медицинских и санаторно-курортных учреждений; в зданиях железнодорожных вокзалов, аэропортов, автовокзалов и остановках всех видов общественного транспорта. Соседство с букмекерами не жаждут культовые и религиозные организации, впрочем, как и органы государственной власти.
В Тюмени главным нарушителем закона выступает БК «Зенит», располагающаяся недалеко от бывшего ДК «Строитель». Интересно, что пару лет назад там располагались их конкуренты из «Бет-ринга». Но ввиду предписания и нежелания нарушать федеральной закон они освободили помещение. Владельцев «Зенита» же это не испугало, ведь неподалеку от них находится средне-образовательная школа.
Дети-то народ очень увлекающийся, могут быстро пристраститься к ставкам. А обойти возрастной ценз может любой смышленый ребенок. Лично видел, как детишки просто просили взрослых игроков забрать выигрыш за них. Отказов практически никогда не следовало. И это далеко не единственный способ обойти грозную листовку с черной жирной предостерегающей надписью «лицам до 18 лет делать ставки запрещено».
По уверениям Флоры, букмекера-кассира «Бет-ринга», они ведут нещадную борьбу с юными беттерами. Правда, бывают и исключительные случаи, когда родители детей, которым скоро исполнится 18 лет, пишут заявление, что они разрешают своим отпрыскам делать ставки. Хотя, если нагрянет проверка, то даже с письменным разрешением владельцам конторы выпишут солидный штраф.
Оценки тюменских контор
В разных конторах разные правила по поводу распития спиртных напитков и курения. На меня большее впечатление произвела контора «Бет-ринг» на улице Малыгина. Довольно просторное помещение с огромным количеством телевизоров и мониторов с котировками ставок. Позаботились владельцы «Бет-ринга» и о мягких диванах. В самой конторе есть мини-бар, где можно заказать себе прохладительные напитки. Продается там и пиво по довольно приемлемой цене. Место же для курения находится в проходе выхода из конторы.
«Лига ставок» покажется раем для курящих. В самой конторе можно курить, но в конце комнаты, рядом с соответствующей табличкой. Слегка угнетает грязь и черные отметины от пепла, как будто вы зашли в дешевенький трактир. Да и еще этот неблизкий путь к конторе, похожий на обстановку, царящую в мире культовых книг Дмитрия Глуховского о московском метрополитене. Игровой клуб находится в подвальном помещении, он наполнен постоянной музыкой, шумом, гамом и «великосветскими» беседами. Лично меня все это раздражало. Несмотря на то, что в «Лиге ставок» висели два приличного разрешения телевизора, монитор с котировками был лишь один. И помещение было не слишком большое. Зато очень понравилось, что они вывешивают на стенде листок «Топ-событий», где помещается время основных баталий в мировом спорте в этот день. Позаботились в «Лиге ставок» и о таких, кажется, незначительных вещах, как чистых листках и ручках. Все-таки именно эти предметы являются главными в арсенале беттора.
Многие игроки называют «Фонбет», расположенную на улице Рижской, лучшей среди тюменских контор. В числе ее плюсов отлично отпечатанная линия (страницы, где размещены события с котировками), презентабельная обстановка, достаточное количество мониторов, благожелательное обслуживание, высокие коэффициенты и даже отдельная уборная. По словам Александра, заядлого игрока, последний аспект чуть ли не основной, потому что находится он в конторе порой по
Букмекерская контора «Зенит» приятно удивляет своей домашней обстановкой. Владельцы конторы разрешили игрокам приносить с собой пиво и еду при условии, что те не будут буянить, а в конце сами за собой и уберут. Чувствовалось, что большинство беттеров знали друг друга не один год, посему даже новички сразу это чувствовали и проникались домашней атмосферой «Зенита».
У конторы «Бет-Сити» также нашлись свои почитатели. Один из них Иван, студент ТюмГАСУ. Он утверждает, что у «Бет-Сити» хороший информативный сайт. Большое разнообразие ставок, например, на футбольные матчи 2 дивизиона российского первенства, где уже столько лет барахтается наш любимый ФК «Тюмень». Ставки на третью по рангу лигу другие конторы и вовсе не включают в свои события. Помещение офиса также не вызывает никаких упреков, да и рабочий график «Бет-Сити» удобен, почти весь день с утра до 11 вечера.
Вопрос лицензирования
В каждой тюменской конторе на видном месте висят сертификаты с лицензиями на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр на территории России. Правда, не все из них действительны. В Тюмени заветные лицензии есть у «Бет-ринга», «Лиги ставок», «Фонбета» и «Бет-Сити».
У других же контор несколько иные лицензии. Например, у «Зенита» лицензия тоже подлинная, но выдана она комитетом индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. По поводу «Шанса», то лицензия у них есть, но вот некоторые пункты правил выглядят довольно подозрительными. Например, «все спорные ситуации, не оговоренные в данных правилах, решаются в пользу БК „Шанс“. Обязанность доказательств лежит на стороне игрока». В «Бет-ринге» же уверенно заявили, что подлинная лицензия есть только у них и у «Лиги ставок». Сколько контор, столько и мнений. До правды в таком случае докопаться невозможно.
Излюбленные виды спорта в конторах
По словам Флоры, букмекера-кассира с
Ставки в интернете
Практически каждая букмекерская контора имеет персональный сайт, где любой желающий, пройдя незамысловатую регистрацию, может делать ставки. Конечно, не забыв положить на свой личный счет денежные средства. Со все большим развитием интернета ставки оффлайн постепенно отходят на второй план. Многим беттарам сподручнее обдумывать свой очередной ход в уютной и привычной обстановке, нежели в толкотне с народом. Делать ставки через интернет или через пункт приема — по сути, без разницы, так как коэффициенты и события абсолютно идентичны.
Первым минусом ставок во всемирной паутине является то, что вы, сидя возле любимого монитора, можете абсолютно потерять ощущение ценности своих денег. Ведь ваши-то руки не могут шелестеть купюрами, деньги находятся где-то в пределах сюрреалистического букмекерского мира. Мир, который одновременно и реален, и неправдоподобен. При этом вы просто не будете замечать, как быстро пролетает время за ставками. Сядете вот так вечером, отвлечься от тяжелой работы, и не заметите, как за окном стоит уже глубокая ночь.
Еще одним минусом ставок посредством интернета можно назвать проблему обычного «тыканья», то есть ставить на события в малознакомых видах спорта. Вы почувствуете, как будто в целом мире есть только ваши электронные деньги и букмекерские коэффициенты, способные превратиться в реальные целковые. Ставки превратятся в стандартное подкидывание монеты, орел или решка. Вы будете ставить без разбора, голова будет раскалываться, а руки продолжать кликать на кнопку «сделать ставку», вне зависимости от того, какие идут спортивные события: на исходы футбольных матчей, на тоталы в баскетбольных и волейбольных баталиях, на выигранные очки в геймах. Чаще всего именно таким образом деньги с твоего лицевого счета и перекочевывают в кошельки букмекеров.
Знания в спорте
По словам Дмитрия, ставящего в конторе более семи лет, невероятно сложно выигрывать , если знания в спорте нулевые. Например, играет знаменитый «Ювентус» с какой-нибудь малоизвестной командой из итальянского первенства, допустим с «Чезеной», то в умах игроков, не разбирающихся в спорте, сразу возникнет желание поставить на ту команду, название которой он хотя бы слышал. Такой подход к ставкам ничего хорошего не сулит, с другой же стороны, все последние новости из стана соперников были проанализированы букмекерами и по размеру коэффициента уже видно, насколько хороша та или иная команда перед началом конкретного матча. Если вы не знаете ничего о командах, но все-таки очень хотите поставить, то в таком случае вам лучше доверится фавориту поединка. И чем меньше выигрышный коэффициент, тем больше шансов у вас выиграть деньги.
Букмекерское будущее
Путешествуя по тюменским конторам, я невольно поймал себя на мыслях о том, как они будут выглядеть лет через двадцать-тридцать. Сохранятся ли в том виде, который мы наблюдаем сейчас, либо они приобретут совершенно иные очертания. А может быть, виртуальные букмекерские контролы к тому времени уже полностью поглотят реальные. Или же они будут существовать, но ходить туда будут лишь консерваторы, не желающие идти в ногу со временем. Мне думается, что букмекерские конторы с нынешним законом об игорном бизнесе не смогут дальше развиваться.
Наше правительство, когда «прикрыло» деятельность казино, хотело то же самое сделать и со ставками на спорт. Но букмекеры все-таки отстояли свое право на существование, но с большими уступками государству.
Честно говоря, вот эта вся возня с запретом казино напоминает сухой закон 1985 года. Все продолжали пить горячительные напитки, но делали это втихомолку и лишь обогащали смышленых людей, торгующих водкой нелегально. Само соотнесение казино и букмекерской конторы поражает и удивляет. Две совершенно разные вещи, благодаря каким-то умникам из правительства, стали родственными.
Я предположу, что наши властелины дум вскоре введут закон и о запрете функционирования контор. Кому он нужен, вот это, конечно, вопрос в пустоту. Весь народ плавно из контор перетечет к экранам мониторов и продолжит испытывать судьбу и свои нервы на прочность. Вряд-ли кто-то из-за запрета перестанет ставить. Все найдут альтернативу, а будет ли она спокойнее — большой вопрос.
Павел Кунцевич