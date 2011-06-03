Дайджест Nashgorod.ru с 27 мая по 2 июня

Новости — они разные. Есть приятные, например, о том, что развязку на улице Монтажников начнут строить уже в 2011 году. А есть такие, которые люди читают и ругаются — про себя, в разговоре с друзьями, на форумах. Новость о четырех отключениях воды в Тюмени как раз из их числа. Однако ни хорошие, ни плохие новости не остаются без внимания, если касаются непосредственно жизни горожан. Какая информация показалась тюменцам наиболее интересной за последнюю неделю — в дайджесте Nashgorod.ru.

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