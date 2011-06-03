Дайджест Nashgorod.ru с 27 мая по 2 июня

Готовим бутыли и тазики
Уже в ближайшие выходные жители Восточного округа Тюмени останутся без воды. Первый из этапов планового отключения воды для ремонта и реконструкции сетей начнется 4 июня. Всего же тюменцам предстоит пережить четыре «засушливых» уик-энда. В заречных микрорайонах воду отключат 25 июня. А 9 июля будут вестись работы в центре города и на Метелевской очистительной станции, поэтому подача воды в другие районы будет ограничена на 50%. В четвертый раз воду отключат в районе «Маяка». Во время каждого отключения планируется заменить и отремонтировать более 80 единиц запорной арматуры на магистральных сетях. Это позволит разбить город на менее крупные участки, и в будущем отключать воду локально.
Мнение пользователей:
«Вот ублюдки, на обороне воду обещали отключить на 2 недели, уже
«Пусть ремонтируют. Все изнашивается. И через обещанные три года да будет горячая вода (а также холодная) круглогодично. О счастье!!!»
Долгожданная развязка
Первый этап проекта строительства долгожданной транспортной развязки через Транссибирскую магистраль по улице Монтажников в Тюмени прошел согласование. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника ГУС и ЖКХ Тюменской области Андрей Басов. В первую очередь строителям пришлось проектировать пешеходный мост. Такое условие выставили РЖД. второй этап проекта — строительство самого путепровода — должен быть согласован к концу июля. Сейчас проект дорабатывается, поскольку имеются замечания.
Мнение пользователей:
«На будущее: надо строить сначала дороги, мост, и уж потом строить новые микрорайоны. Если дороги и мосты не успевают за микрорайонами, то это фигня какая то получается, а не город»
«УРАААААА!!!!! Я живу прямо рядышком..... скоро буду жить в 5 минутах от центра)))хехе....Прощай Пермяково)))уххху) осталось только дождаться это долгожданного многими события.... ну ничего ЖДАЛИ БОЛЬШЕ))»
«И че все верят?»
Могло быть и хуже
Вечером 27 мая в аэропорту «Рощино» совершил аварийную посадку самолет Ту-134 авиакомпании «ЮТэйр», совершавший рейс Тюмень-Москва. Он вылетел в 19.40 по местному времени, но уже через 20 минут вынужден был вернуться землю из-за отказавшего левого двигателя. На борту Ту-134 находились 65 пассажиров, никто из них не пострадал.
Мнение пользователей:
«Учитывая, что самолету за 20 лет, хорошо, что он не рухнул»
«Ничего страшного в этом нет, ну отказал двигатель и ладно, экипаж принял решение посадить самолёт, молодцы, не надо из этого делать трагедию...»
Музей — хорошо, очередь — плохо
Шестая по счету «Музейная ночь» прошла в Тюмени 28 мая. В этом году событие проходило под названием «425 и одна ночь в музее». Двери музеев были открыты для горожан и гостей областного центра до двух часов ночи. При выставках проводились театрализованные представления, модные дефиле и выступления творческих коллективов города. Словом, музеям было, чем удивить тюменцев. Увы, из-за длинных очередей не все любители прекрасного смогли оценить прелесть музейной ночи в полной мере.
Мнение пользователей:
«Очереди были огромными. Ни в один музей из-за них(очередей) так и не попали!»
Столько не живут!
Долгожитель из тюменской глубинки может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Запись акта о смерти мужчины, который прожил 140 лет, была обнаружена при создании электронного архива в управлении ЗАГС Тюменской области. Абельманжин Бойбаков родился в 1830 году, а год его смерти — 1970. По национальности он был казахом, проживал в деревне Булановка Ишимского района, работал в колхозе «Победа». Родственники долгожителя вполне могли бы обратиться в Книгу Рекордов Гиннеса, ведь в ней рекордсменкой-долгожительницей является француженка Жанна Луиза Кальме, прожившая 122 года.
Мнение пользователей:
«140 как-то слишком. Хотя по идее люди могут жить и гораздо дольше»
«работал в колхозе „Победа“, когда ему исполнилось лет сто (образование колхозов) — нереально, что-то работники загса напутали»
«Почему бы и нет. Например, Люй Цзы Цзяю уже около 120. При этом он свеж, выполняет формальные комплексы Ушу на ура (даже самые сложные), ведет очень активный образ жизни, еще и курит, как паровоз»
Фото с сайта photovideoburo.ru