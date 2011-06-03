Арендодатели тюменского жилья все чаще раскрывают свои доходы

Причинами появления большего числа деклараций о доходах со сдачи жилых помещений в наем, по мнению Анатолия Оксюка, является рост налоговой грамотности среди населения. Хотя известно, что этот вид доходов и сегодня декларируется не в полном объеме. «Мы постоянно проводим разъяснительную работу. Кроме того, мы взаимодействуем с ТСЖ – получаем информацию из внешних источников», - отметил он. Сначала доходы предлагают задекларировать добровольно. Если человек этого не делает, собирают доказательственную базу (могут прибегнуть и к опросам арендаторов) и в принудительном порядке привлекают к ответственности: начисляют определенную сумму на полученный доход, пенни и штрафы (20% от суммы налога).