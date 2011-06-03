Арендодатели тюменского жилья все чаще раскрывают свои доходы

В этом году больше тюменцев раскрыли свои доходы от сдачи жилья в аренду. Об этом накануне на пресс-конференции сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области Анатолий Оксюк.
«Количество физических лиц, получивших доходы от сдачи жилья внаем в 2010 году: свыше 5 тысяч рублей – 16700 человек, больше 50 тысяч – 2399 и более 100 тысяч – 11882 человека», - отметил спикер.
Причинами появления большего числа деклараций о доходах со сдачи жилых помещений в наем, по мнению Анатолия Оксюка, является рост налоговой грамотности среди населения. Хотя известно, что этот вид доходов и сегодня декларируется не в полном объеме. «Мы постоянно проводим разъяснительную работу. Кроме того, мы взаимодействуем с ТСЖ – получаем информацию из внешних источников», - отметил он. Сначала доходы предлагают задекларировать добровольно. Если человек этого не делает, собирают доказательственную базу (могут прибегнуть и к опросам арендаторов) и в принудительном порядке привлекают к ответственности: начисляют определенную сумму на полученный доход, пенни и штрафы (20% от суммы налога).
Как добавила начальник отдела по работе с налогоплательщиками и СМИ управления Анна Русакова, декларировать доходы арендадатели стали еще и потому, что сдают квартиры через агентства недвижимости, с которыми заключают договор.