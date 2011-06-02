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Самый важный «здоровый» объект ввода-2011 почти готов

2 июня 2011, 16:50
Журналисты Тюмени посетят самый важный вводимый объект в текущем году...

Журналисты Тюмени посетят самый важный вводимый объект здравоохранения в текущем году – радиологический центр.

Сегодня на объекте ведутся завершающие строительные работы, планируются пусконаладочные.

Напомним, радиологический центр является часть медицинского городка, в который входят также онкологический диспансер, медсанчасть «Нефтяник», Тюменская областная клиническая больница (ТОКБ, бывший ОБИЛ), федеральный центр нейрохирургии, главный корпус онкодиспансера и морфологический центр, а также административное здание, прачечная, гараж и котельная.

Организаторы пресс-тура для журналистов – главное управления строительства и ЖКХ Тюменской области.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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