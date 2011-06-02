Самый важный «здоровый» объект ввода-2011 почти готов

Напомним, радиологический центр является часть медицинского городка, в который входят также онкологический диспансер, медсанчасть «Нефтяник», Тюменская областная клиническая больница (ТОКБ, бывший ОБИЛ), федеральный центр нейрохирургии, главный корпус онкодиспансера и морфологический центр, а также административное здание, прачечная, гараж и котельная.