Много ли в Тюмени фальшивой колбасы?

При этом он добавил, что Росмасло — не единственная компания, которая пошла на такую уловку, только в Тюмени есть еще две фирмы, поставляющие спред в упаковке, на которой написано «сливочное масло». Кроме того, есть в деле и «побочный эффект»: одним из отличий спреда от сливочного масла является его более низкая цена, и об этом много говорили. Тогда поставщики спреда подняли цену на свой продукт, чтобы разница была не такой явной, и покупатель не мог с первого же взгляда на ценник отличить, где масло, а где нет.