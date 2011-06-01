Много ли в Тюмени фальшивой колбасы?

Об этих и других способах обмана покупателей говорили на круглом столе специалисты управления по товарному рынку и услугам администрации Тюмени. Встреча была посвящена обороту фальсифицированной пищевой продукции; к разговору пригласили представителей областных управлений: Роспотребнадзора, лицензирования и регулирования рынка, антимонопольной службы, МВД, а также ряда экспертных учреждений.
Как подчеркнул начальник городского управления по товарному рынку Анатолий Канов, фальсифицированная продукция — это и та, о которой потребителю предоставляется недостоверная или неполная информация. Такое определение фальсифицированной продукции дал Федеральный закон 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
В ходе обсуждения проблемы выяснилось: говорить как о подтвержденном в суде факте фальсификации продукта в Тюмени, сегодня можно только на одном примере. Это продажа компанией Росмасло спреда под наименованием сливочного масла. «Хотелось довести это дело до конца, — отметил Анатолий Канов. — Суд прошли, вместе с антимонопольным ведомством суд тоже выиграли — наш иск в отношении Росмасла удовлетворен».
При этом он добавил, что Росмасло — не единственная компания, которая пошла на такую уловку, только в Тюмени есть еще две фирмы, поставляющие спред в упаковке, на которой написано «сливочное масло». Кроме того, есть в деле и «побочный эффект»: одним из отличий спреда от сливочного масла является его более низкая цена, и об этом много говорили. Тогда поставщики спреда подняли цену на свой продукт, чтобы разница была не такой явной, и покупатель не мог с первого же взгляда на ценник отличить, где масло, а где нет.
Об остальных уловках розничной торговли и производителей говорилось, как о практике известной всем, в том числе и рядовым покупателям, но без конкретных фактов. «Мясная продукция у нас сплошь и рядом фальсифицированая, — заявил Анатолий Канов. — Потому что информация, которая предоставляется, — неполная».
Он рассказл, что раньше информация определялась ГОСТом. Например, для колбас с искусственной оболочкой должна быть указана дата производства и срок годности. Сегодня эта норма рекомендательная, поэтому производители указывают только срок годности и покупателю неведомо, когда был произведен продукт, а значит, нет возможности определить — свежее это изделие или нет.
Продавцы заклеивают на продуктах срок годности, когда он истекает; на скоорпортящихся продуктах исправляют дату выпуска; фасуют лежалую продукцию в другую тару, наклеивая новые ярлыки — об этих способах фальсификации продуктов рассказала в своем выступлении специалист отдела по защите прав потребителей управления по товарному рынку Наталья Яцыкова.
Она же назвала причины такого положения: ослабление госконтроля к сфере предпринимательства; непрофессионализм людей, работающих сегодня в торговле; наличие посредников при поступлении товара от производителя к непосредственному продавцу; и наконец — низкая грамотность потребителя, которого интересует, прежде всего, более низкая цена.
За полтора года управление по товарному рынку получило более 50 жалоб тюменцев на качество продуктов питания, отметила Наталья Яцыкова.
Возможно, 50 жалоб — это не так уж мало, если учесть, что, как правило, покупатель, обнаружив уже дома негодный продукт, просто отправляет его в мусорное ведро.
Почему покупатели не идут жаловаться? Причину пояснил Анатолий Канов: покупателю придется оплачивать экспертизу, в суде доказывать, что его права нарушены. «Пачка масла сегодня стоит около 30 рублей, а экспертное исследование — от полутора тысяч рублей», — рассказал он.
Вот почему надеяться на то, что покупатель сам защитит себя от вала фальсифицированной продукции, нельзя, считают специалисты. Чтобы помочь потребителю, на предыдущем круглом столе, посвященном этой проблеме, было предложено создать экспертный совет. На этой встрече экспертный совет был создан, в общественный орган вошли, в том числе, организации, выполняющие экспертизы товаров.
Среди целей экспертного совета — преодоление правового нигилизма среди потребителей и специалистов экспертных организаций; обеспечение соблюдения норм законодательства о защите прав потребителей при проведении экспертиз, лабораторных исследований. Первыми мероприятиями созданного совета должны стать дегустации специалистами продуктов. Проведение дегустаций решили наметить позже, в рабочем порядке.
Но среди участников круглого стола не было единодушия ни в оценке проблемы фальсификации продукции, ни в признании необходимости экспертного совета. Иной подход был у заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Андрея Накатаева.
«Я не готов утверждать, что проблема оборота некачественных продуктов у нас самая первая и самая главная, — сказал он. — Мы сейчас завалены информацией о недовольстве услугами ЖКХ, это выходит на первый план среди всех проблем».
Он также рассказал, что административные дела по поводу переклееных ценников и других подобных нарушений рассматриваются регулярно, с участием управления Роспотребнадзора. «К сожалению, надеяться на сознательность предпринимательства не приходится, — заметил Андрей Накатаев. — Обяснения, которые мы получаем по этому поводу, порой самые нелепые». При этом он выразил мнение, что принимаемые ведомством меры — достаточно эффективны.
«Мы не имеем жалоб от населения по поводу фальсифицированной продукции, — рассказал зам руководителя. — Но готовы работать с такой информацией». Прада, если потребитель обращается с жалобой типа: «отравился некачественным пивом, но марку не помню, где купил не помню», то здесь сложно что-то препринять.
Андрей Накатаев также отметил что в его ведомстве есть экспертная организация, которая выполняет исследования продукции за бюдетные деньги. Других экспертов управление готово привлекать при необходимости.
К общему мнению участникам круглого стола прийти не удалось. Несмотря на доводы Андрея Накатаева, экспертный совет решил начать работу — попытаться предпринять хоть какие-то меры, чтобы фальсифицированной продукции в тюменских магазинах стало меньше, а информации от специалистов о качественных и некачественных товарах — больше.
Фото с сайта mirsmazok.ru