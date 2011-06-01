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Какие кадры готовят для Тюмени?

1 июня 2011, 10:34
О подготовке и переподготовке кадров строительной отрасли поговорят...

О подготовке и переподготовке кадров строительной отрасли поговорят участники заседания правления Международной Ассоциации строительных вузов (АСВ). Впервые такое мероприятие пройдет в Тюмени.

Представители крупнейших строительных вузов страны поделятся опытом в данной отрасли. На встрече также будут присутствовать заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, Президент Ассоциации строительных вузов, ректор Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко, ректор Тюменского архитектурно-строительного университета Виктор Чикишев, сообщает отдел информации ТюмГАСУ .

Ассоциация строительных вузов – это добровольное общественное объединение, созданное работниками высших учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов по инженерно-строительным специальностям. Ассоциация была создана для того, чтобы объединить усилия и творческий потенциал высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, предприятий и организаций для решения актуальных организационных, научно-методических, научно-технических, экономических и социальных проблем, связанных с совершенствованием высшего строительного образования и развития науки, техники и технологии.

Заседание правления будет проходить 2 июня в 10.00 в конференц-зале ТюмГАСУ (ул. Луначарского, 2). После заседания – экскурсия по вузу.

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