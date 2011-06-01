Какие кадры готовят для Тюмени?

Ассоциация строительных вузов – это добровольное общественное объединение, созданное работниками высших учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов по инженерно-строительным специальностям. Ассоциация была создана для того, чтобы объединить усилия и творческий потенциал высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, предприятий и организаций для решения актуальных организационных, научно-методических, научно-технических, экономических и социальных проблем, связанных с совершенствованием высшего строительного образования и развития науки, техники и технологии.