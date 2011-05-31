Строители-банкроты продолжают выплачивать долги

Несколько компаний-банкротов продолжают «гасить» долги по зарплате. Актуальные вопросы банкротства обсуждались на очередном заседании совета представителей саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (СРО АУ) 27 мая 2011 года в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.
По данным пресс-центра управления, на начало 2011 года на контроле в ведомстве находилось 60 предприятий-банкротов с долгами по заработной плате: на 14 предприятиях-банкротах задолженность в размере 13 213 000 рублей погашена полностью, на 4 предприятиях-банкротах задолженность погашена частично и в совокупности равна 1 995 473 рублям, осталась непогашенной задолженность в сумме 6 254 613 рублей. В настоящее время на контроле находится 42 предприятия-банкрота, имеющих неисполненные перед гражданами обязательства по невыплате заработной платы на сумму более 105 000 000 рублей.
Так, 7 предприятиий-банкротов: ООО «Строительная фирма «Тюменьпромстрой», ООО «Строительная фирма «Сарет», ООО «Строительная компания «Тюменский регион», ООО «Пластика-Индустрия», ЗАО «Строительная компания «Промжелдортранс-Тюмень», ЗАО «Металлист-Тюмень», ООО «СКС «Стройматериалы» - продолжают возвращать задолженности. Исходя из отчетов арбитражных управляющих, ведущих процедуры банкротства на указанных предприятиях, имеется определенная динамика в погашении задолженностей, но вместе с тем и трудности, неизменно возникающие при разрешении данной проблемы. В связи с чем, погашение задолженностей по заработной плате остается на контроле в Областной межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, СРО АУ, управлении.
На заседании был также представлен обзор основных нарушений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», допускаемых арбитражными управляющими при осуществлении своих полномочий. В течение 2010 года в Управлении на рассмотрении находилось 186 жалоб в отношении арбитражных управляющих. По результатам рассмотрения жалоб и исполнения иных полномочий органа по контролю в сфере СРО, в отношении 71 арбитражного управляющего за 2010 год составлены протоколы об административных правонарушениях. За 5-месяцев 2011 года в управлении на рассмотрении находилось 59 жалоб в отношении арбитражных управляющих, составлено 36 протоколов об административных правонарушениях.
Участники заседания обсудили вопросы по повышению эффективности процедур банкротства при взаимодействии уполномоченного органа и арбитражных управляющих. До сведения собравшихся была доведена информация о порядке предоставления сведений о земельных участках, а также результатах деятельности обособленных подразделений саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, действующих на территории Тюменской области, за 5 месяцев 2011 года.
По результатам проведения совета, участниками определены меры по повышению эффективности осуществления процедур банкротства, погашению задолженности по заработной плате.