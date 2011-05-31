Строители-банкроты продолжают выплачивать долги

На заседании был также представлен обзор основных нарушений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», допускаемых арбитражными управляющими при осуществлении своих полномочий. В течение 2010 года в Управлении на рассмотрении находилось 186 жалоб в отношении арбитражных управляющих. По результатам рассмотрения жалоб и исполнения иных полномочий органа по контролю в сфере СРО, в отношении 71 арбитражного управляющего за 2010 год составлены протоколы об административных правонарушениях. За 5-месяцев 2011 года в управлении на рассмотрении находилось 59 жалоб в отношении арбитражных управляющих, составлено 36 протоколов об административных правонарушениях.