Строишь жилье - возведи и школу

«Мы сейчас с вами строим очень много жилья (это очень хорошо), даем квартиры или бюджетникам, или продаются квартиры на рынке, помогаем различным категориям людей приобретать жилье, - сказал на совместном заседании президиума Госсовета и комиссии по нацпроектам президент. - Но очень часто бывает так, что вместе с жильём не сдаётся инфраструктура поликлинической сети, детских дошкольных учреждений. Она возникает через год, через два, через пять лет, но жить-то нужно сегодня. Поэтому крайне необходимо, чтобы эти процессы шли совместно, даже в Московской области и то с этим есть проблемы», сообщает пресс-служба президента.