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Строишь жилье - возведи и школу

31 мая 2011, 16:32
При возведении жилья застройщик должен строить и социальные...

При возведении жилья застройщик должен строить и социальные объекты. Так считает президент России Дмитрий Медведев.

«Мы сейчас с вами строим очень много жилья (это очень хорошо), даем квартиры или бюджетникам, или продаются квартиры на рынке, помогаем различным категориям людей приобретать жилье, - сказал на совместном заседании президиума Госсовета и комиссии по нацпроектам президент. - Но очень часто бывает так, что вместе с жильём не сдаётся инфраструктура поликлинической сети, детских дошкольных учреждений. Она возникает через год, через два, через пять лет, но жить-то нужно сегодня. Поэтому крайне необходимо, чтобы эти процессы шли совместно, даже в Московской области и то с этим есть проблемы», сообщает пресс-служба президента.

Речь в сообщении шла не только о столице России, но и ситуации в регионах в целом. Сегодня и в Тюмени продолжается активная застройка жилья, при этом в некоторых микрорайонах нужной инфраструктуры катастрофически не хватает.

«У нас сейчас есть все возможности выделять деньги, обязывать застройщиков и создавать условия для того, чтобы вместе с жильём появлялись детские дошкольные учреждения, появлялись поликлиники, появлялись в необходимых случаях больницы. В противном случае мы будем создавать очень серьезные существенные перекосы», - пояснил Д.Медведев.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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