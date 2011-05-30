Бюджетникам Тюмени выданы почти все субсидии 2011 года

Практически полностью завершен процесс выдачи свидетельств на жилищные субсидии бюджетникам Тюмени. Их общая сумма составила 374 миллиона рублей.
По 24 свидетельствам Главное управление строительства и ЖКХ Тюменской области уже осуществило выплаты, еще более 20 пакетов документов, готовых на оплату, находятся в работе управления. Об этом 30 мая на заседании президиума областного правительства сообщил заместитель губернатора Евгений Заболотный. «Со дня на день количество участников, успешно завершивших программу, достигнет 50 человек», - отметил замглавы региона.
«В системе здравоохранения свидетельства получили все, осталось неполученными только 6 свидетельств на детей», - подтвердил информацию заместителя губернатора директор областного департамента здравоохранения Андрей Кудряков.
По его словам, 57 участников программы, чтобы купить жилье, готовы к субсидии добавить собственные средства, 324 человека рассчитывают на заемные средства, 6 направят субсидию на погашение действующей ипотеки. «75 работников сферы здравоохранения подобрали подходящий вариант жилья, 27 заключили договоры купли–продажи на приобретение жилья», - доложил Кудряков. Похожая ситуация и в сфере образования, где заключили договоры на приобретение квартир порядка 30 человек, сообщает пресс-служба главы региона.
Говоря о подготовке к выдаче льготных займов для бюджетников, предусмотренных изменениями, которые были внесены в областной закон № 128 в четверг, 26 мая, заместитель губернатора Евгений Заболотный отметил, что на данный момент с Областным фондом развития жилищного строительства проработаны все организационные вопросы. «Фонд выделяет до десяти сотрудников, которые будут вести прием бюджетников в зависимости от наплыва, - рассказал Заболотный. - Проект постановления правительства о порядке предоставления займов готов, текст закона и порядок выдачи займов будут опубликованы в ближайшие дни. Если все пройдет без сбоев, то в первых числах июня сможем начать работу по оформлению документов на займы».