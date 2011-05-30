Бюджетникам Тюмени выданы почти все субсидии 2011 года

Говоря о подготовке к выдаче льготных займов для бюджетников, предусмотренных изменениями, которые были внесены в областной закон № 128 в четверг, 26 мая, заместитель губернатора Евгений Заболотный отметил, что на данный момент с Областным фондом развития жилищного строительства проработаны все организационные вопросы. «Фонд выделяет до десяти сотрудников, которые будут вести прием бюджетников в зависимости от наплыва, - рассказал Заболотный. - Проект постановления правительства о порядке предоставления займов готов, текст закона и порядок выдачи займов будут опубликованы в ближайшие дни. Если все пройдет без сбоев, то в первых числах июня сможем начать работу по оформлению документов на займы».