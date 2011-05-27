Офисная недвижимость Тюмени растет в цене. О резких скачках стоимости аренды аналитики не говорят, но факт небольшого удорожания в первом квартале текущего года заметен.
Средняя цена аренды квадратного метра офисного помещения составила порядка 580-600 рублей за «квадрат», отмечает в своем отчете за первый квартал года сертифицированный аналитик рынка недвижимости ЗАО «Ассоциация Алко» Татьяна Булахова. Отметим, в прошлом году средняя ставка составляла порядка 625 рублей, по данным специалистов компании «БрОК».
Специалисты уверены, что некоторое повышение арендных ставок на офисы в начале года связано с увеличением спроса на такие площади. Что свидетельствует об оживлении рынка в целом. Стабилизирующаяся экономическая ситуация способствует выходу на рынок новых компаний.
Еще одним фактором удорожания офисных площадей является инициатива управляющих компаний. Видя, что кризисный период сменился периодом благополучным для развития, они больше не стремятся удержать арендаторов. Арендаторы, в свою очередь, готовы платить больше за качественные помещения, так как уже не испытывают финансовых трудностей. Таким образом, арендные ставки в крупных бизнес-центрах города поднялись, а наполняемость их в настоящий момент остается высокой. Арендаторы не уходят с «насиженных» мест, а найти хороший офис становится проблематичным. Рост цен и арендных ставок должен продолжиться и во втором и последующих кварталах 2011 г.
На сегодня арендная ставка в бизнес-центрах:
«Вернисаж» (ул.Ямская, 87а) - 350-570 рублей;
«Гранд» (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 51) – 500 рублей;
«Нобель» (Пермякова, 1)- 700 рублей;
«Флагман» (ул. Харьковская, 83а/4) - 600 рублей;
«Ямская слобода» (ул.Полевая, 109/9) - 500 рублей.
Цена может варьироваться в зависимости от площади и этажа.
Из отчета ЗАО «Ассоциация Алко», ежемесячное изменение индекса цены предложения было положительным - порядка 0,3-1,2%. Рынок аренды офисной недвижимости стабилизируется, что, прежде всего, заметно по сокращению резких колебаний помесячного индекса цен. Также не ощущается дефицита офисной недвижимости. Стремительный взлет ценовых показателей вряд ли возможен, ведь развитие рынка недвижимости зависит не только от предложения и спроса, но и от макроэкономических факторов, цены будут расти только вместе с общим уровнем цен в РФ.
Что касается рынка торговой недвижимости, здесь ситуация спокойная. В течение всего квартала наблюдается устойчивая тенденция к повышению арендных ставок, но резких скачков и спадов не наблюдается. Все это свидетельствует о стабилизации арендных ставок на торговую недвижимость. К концу квартала индекс цен предложения составил 717 рублей за квадратный метр, что на 0,4% превышает значение аналогичного показателя предыдущего квартала.
В дальнейшем можно ожидать рост спроса на наиболее ликвидные помещения, низкий процент вакантных площадей в качественных объектах. Динамика индекса арендных ставок торговых помещений в краткосрочном прогнозе останется достаточно спокойной. Если раньше в начале года собственники и риелторы выставляли объекты с новой, более высокой ценой, то в первом квартале 2011 года этого не случилось, сделки проходят практически без дисконта. Однако в структуре предложения стало меньше дорогих и качественных объектов.
Евгения Лямзина
По информации ЗАО «Ассоциация Алко»