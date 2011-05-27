Офисная недвижимость Тюмени растет в цене

Еще одним фактором удорожания офисных площадей является инициатива управляющих компаний. Видя, что кризисный период сменился периодом благополучным для развития, они больше не стремятся удержать арендаторов. Арендаторы, в свою очередь, готовы платить больше за качественные помещения, так как уже не испытывают финансовых трудностей. Таким образом, арендные ставки в крупных бизнес-центрах города поднялись, а наполняемость их в настоящий момент остается высокой. Арендаторы не уходят с «насиженных» мест, а найти хороший офис становится проблематичным. Рост цен и арендных ставок должен продолжиться и во втором и последующих кварталах 2011 г.