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Население Тюмени проконсультируют по жилищным вопросам

27 мая 2011, 16:48
Консультативный прием населения по жилищным вопросам в управлении...

Консультативный прием населения по жилищным вопросам в управлении социальной защиты населения города Тюмени пройдет 1 июня 2011 года в рамках празднования Международного дня защиты детей.

С жителями поговорят об обеспечении жильем малоимущих граждан и лиц из числа детей-сирот, о реализации в городе Тюмени программы «Молодая семья» и о защите жилищных прав несовершеннолетних граждан.

В приеме примут участие специалисты департамента социального развития Тюменской области из отделов по опеке, попечительству и семейным формам устройства и охраны прав детства, департамента жилищной политики администрации города Тюмени, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Тюмени, управления социальной защиты населения города Тюмени.

Консультативный прием будет организован по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, д. 57, конференц-зал, c 9.00 до 14.00 часов, сообщает пресс-служба городской администрации.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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