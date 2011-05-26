Россияне все чаще идут к оценщикам

В компании считают, что причина этого - желание клиентов определить истинную стоимость объекта и обеспечить этим с одной стороны гарантию того, что не будет занижена стоимость квартиры при продаже, а с другой стороны исключить завышение цены и тем самым не потерять потенциальных покупателей. Решение обратиться к специалистам действительно верное, поскольку по сравнению с теми суммами, которые продавец рискует потерять в случае неправильно выбранной цены на свой объект недвижимости, стоимость услуг профессионального оценщика незначительна. В Тюмени оценка квартиры стоит от 3 тысяч рублей.