Россияне все чаще идут к оценщикам

Решив продать квартиру, россияне все чаще обращаются к независимым оценщикам.
В компании считают, что причина этого - желание клиентов определить истинную стоимость объекта и обеспечить этим с одной стороны гарантию того, что не будет занижена стоимость квартиры при продаже, а с другой стороны исключить завышение цены и тем самым не потерять потенциальных покупателей. Решение обратиться к специалистам действительно верное, поскольку по сравнению с теми суммами, которые продавец рискует потерять в случае неправильно выбранной цены на свой объект недвижимости, стоимость услуг профессионального оценщика незначительна. В Тюмени оценка квартиры стоит от 3 тысяч рублей.
Ситуация непредсказуемости рынка недвижимости основанная на глобальных изменениях, произошедших на нем в ходе кризиса, делает самостоятельный выбор продажной цены для своей квартиры достаточно сложным, это также заставляет граждан в данной ситуации стараться заручиться поддержкой профессионалов. В «Универсальной Оценочной Компании» подчеркивают, что отчет независимых оценщиков оказывается отличным аргументом для продавцов при разговоре о цене с потенциальным покупателем и помогает избежать давления со стороны агентств недвижимости при позиционировании объекта недвижимости на рынке.
Как комментирует заместитель генерального директора компании Лашков Алексей, данная ситуация характеризует более цивилизованные отношения на рынке недвижимости, постепенно устанавливающиеся в нашей стране. Стоит признать, что лучшего аргумента при разговоре о цене продаваемой квартиры, чем отчет независимого оценщика еще никто не придумал.