«Лишних» граждан не позволят вписывать в квартиру

Законопроект, запрещающий «дробить» жилплощадь, прописывая десятки и даже сотни человек в одной квартире, принят Госдумой в первом чтении. Документ будет определять минимальную долю жилой собственности в зависимости от ее общей площади и ограничивающий права собственников на вселение «лишних» граждан.
Массовая регистрация граждан на небольшой жилплощади приводит к негативным последствиям на рынке жилья. Получая права полноценного собственника, прописавшись лишь на паре «квадратов», граждане иной раз идут на неправомерные поступки. «Представители избиркомов «засекли», что возможность зарегистрировать в одной квартире сотню человек используется в предвыборной борьбе, - привел пример глава думского Комитета по законодательству Павел Крашенинников. - Вот вам и «лишняя» сотня голосов». Регистрация таким способом, используемая, по сути, для легализации гастарбайтеров, встречается куда чаще.
Кроме того, признал Крашенинников, возможность оформления в собственность «микродолей» помогает обналичивать материнский капитал (впрочем, конкретную схему, как именно это делается, депутат раскрывать не стал). Зато сообщил, что подобные «безразмерные» квартиры очень интересуют правоохранительные структуры, занимающиеся борьбой с экстремизмом. И это не мудрено. Ведь, как правило, реально проживают в квартире далеко не все сособственники. Основная масса, получив вполне законную регистрацию, растворяется в городе.
Законопроект повлек бурную дискуссию. Ряд экспертов полагал, что для мошенников всегда найдутся пути, как обойти закон, а вот законопослушные граждане могут пострадать. И приводили наглядный до абсурда пример: у бабушки - владелицы комнаты в коммуналке восемь внуков. Ясно, что если она оставит ее в наследство всем, у этих самых внуков в собственности окажутся те самые «микродоли». Именно поэтому, когда текст документа дорабатывался, в нем появились оговорки относительно приватизации и наследования - здесь ограничивающие рамки применяться не будут.
В целом же предлагается, что при общей площади жилья до 30 квадратных метров можно оформить минимальную долю в размере 1/3; при метраже от 30 до 60 «квадратов» - 1/6; от 60 до 120 квадратных метров - 1/10 и, наконец, если квартира или дом больше 120 квадратных метров, минимальная доля равна 1/15. «Таким образом, минимальная доля, которую можно оформить в собственность, должна быть достаточной для проживания одного человека, - пояснил Крашенинников. - В большинстве городов учетная норма для постановки в жилищную очередь равна 9-10 квадратным метрам. Вот мы и исходили примерно из таких же параметров».
Подобные же правила, уточнил депутат, будут действовать и в муниципальном жилье при оформлении договоров социального найма. Вселить кого-либо, если в результате площадь станет меньше учетной нормы, будет невозможно. Исключение сделают для близких родственников - детей и родителей. Если у пары, живущей в крохотной комнате в коммуналке, родится тройня, проблем с регистрацией новорожденных не возникнет, пишет «Российская газета». Решать уже накопившиеся проблемы намерены, ограничив право продажи жилой «микродоли» только сособственникам, а не посторонним лицам.