«Лишних» граждан не позволят вписывать в квартиру

Законопроект повлек бурную дискуссию. Ряд экспертов полагал, что для мошенников всегда найдутся пути, как обойти закон, а вот законопослушные граждане могут пострадать. И приводили наглядный до абсурда пример: у бабушки - владелицы комнаты в коммуналке восемь внуков. Ясно, что если она оставит ее в наследство всем, у этих самых внуков в собственности окажутся те самые «микродоли». Именно поэтому, когда текст документа дорабатывался, в нем появились оговорки относительно приватизации и наследования - здесь ограничивающие рамки применяться не будут.