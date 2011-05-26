Когда нужно оформить в собственность…

Таким образом, зарегистрировать право на участок может только то лицо, которое указано в распорядительном документе и только затем возможно передавать право иным лицам по сделкам и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ (купля-продажа, дарение, завещание и т.п.). Чтобы оформить право собственности на садово-огородный участок необходимо представить на регистрацию: два экземпляра распоряжения органа исполнительной власти о предоставлении членам садоводческого общества земельных участков; кадастровый паспорт, подтверждающий, что участок стоит на кадастровом учете (можно без межевания); справку от председателя общества о том, что Вы являетесь владельцем конкретного земельного участка; документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за регистрацию в размере 200 рублей.