Когда нужно оформить в собственность…

В минувший вторник, 24 мая 2011 года, на вопросы жителей региона об оформлении собственности, отвечал руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области-главный государственный регистратор Тюменской области Александр Одинцов в рамках Интернет-конференции на портале NewsProm.Ru.
Ксения Архиповна (Тюмень): Дача еще не оформлена. Она записана на меня. Но я хочу ее сразу приватизировать на сына. Как это сделать, какие документы нужны, куда обращаться, чтобы оформление заняло меньше времени?
- «Дачная амнистия» — это упрощенный порядок государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок, предоставленный ему для ведения личного подсобного хозяйства, либо садоводства и огородничества, либо для индивидуального жилищного или гаражного строительства до вступления в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997г. № 122-ФЗ (до 01.01.1998г.), в случае, если в документе о предоставлении участка указано право бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владение либо право не указано совсем.
Таким образом, зарегистрировать право на участок может только то лицо, которое указано в распорядительном документе и только затем возможно передавать право иным лицам по сделкам и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ (купля-продажа, дарение, завещание и т.п.). Чтобы оформить право собственности на садово-огородный участок необходимо представить на регистрацию: два экземпляра распоряжения органа исполнительной власти о предоставлении членам садоводческого общества земельных участков; кадастровый паспорт, подтверждающий, что участок стоит на кадастровом учете (можно без межевания); справку от председателя общества о том, что Вы являетесь владельцем конкретного земельного участка; документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за регистрацию в размере 200 рублей.
Юрий (Заводоуковск) хочет оформить в собственность квартиру. Он слышал, что при сдаче документов в регистрационной службе большие очереди. Есть ли возможность записаться на сдачу документов на регистрацию прав через Интернет?
— Рабочий день Росреестра начинается в 8.30 и продолжается до 19 часов. Нет необходимости приходить с утра — придите вечером, в 16–17 часов, получите талон, и без проблем решите свои вопросы.
В настоящее время реализована возможность предварительно записаться на прием через Интернет. Для этого Вам необходимо зайти на портал услуг Росреестра, расположенный по адресу https://portal.rosreestr.ru, далее на закладку «Офисы и приемные», через поисковую систему находите Управление Росреестра по Тюменской области, далее «Отдел приема-выдачи документов» и заходите на закладку «Предварительная запись на прием документов».
Последовательный порядок действий подробно описан в обучающем видео-ролике «Инструкция по предварительной Интернет-записи», который вы можете скачать на сайте управления Росреестра по Тюменской области (http://www.to72.rosreestr.ru). Данная услуга доказала свою эффективность среди заявителей, запись через Интернет в 5–6 раз превышает количество заявителей, записавшихся по телефону.
Также у Вас существует возможность на портале услуг Росреестра посмотреть загруженность залов приема-выдачи документов через камеры видеонаблюдения, работающие в режиме онлайн.
Используя портал государственных услуг Росреестра, можно получить ряд услуг в электронном виде, данный портал предназначен для обеспечения информационного взаимодействия органов кадастрового учета и регистрации прав и лиц, заинтересованных в получении или предоставлении данных для учетных систем (Единого государственного реестра прав или Государственного кадастра недвижимости).
Портал предоставляет следующие услуги: 1. Получение справочной информации по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество (Правила государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; состав документов и т.д), заполнение электронных шаблонов документов для подготовки их в текстовом или электронном виде (работает пока в тестовом режиме), размеры государственной пошлины за регистрацию, график приема заявителей, адреса мест нахождения органов, осуществляющих государственную регистрацию прав, и их контактные телефоны, правила получения ключа ЭЦП, правила подготовки и отправки сведений в органы Росреестра, общедоступной информации о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества. 2. Выполнение запросов на выдачу юридически-значимых документов на основе информации из учетных систем. 3.Выполнение запросов на постановку объектов на кадастровый учет.
На портале в свободном доступе для скачивания выложен ряд программных продуктов, например, можно воспользоваться информационной системой предварительной подготовки данных для регистрации прав на недвижимое имущество (ИС ППД), а также информационной системой предварительной подготовки данных для подачи заявлений о постановке объектов на кадастровый учет (ИС ППД (модуль кадастровый учет).
Информационная система предварительной подготовки данных предоставляет возможность заявителям удаленно формировать электронные пакеты документов с целью ускорения процесса приема документов для постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Заявители формируют описание пакета документов в электронном виде (в формате xml) и направляют его в Управление по каналам связи или предъявляют подготовленные данные на носителе цифровой информации и/или на сопроводительном листе, на котором информация представлена в виде двумерного штрих-кода при посещении Управления.
Варианты установки программного обеспечения данных систем и описание аппаратного обеспечения выложены на портале госуслуг Росреестра.
На сегодня данные системы успешно эксплуатируются в Управлении Росреестра по Тюменской области (воспользовались свыше 1000 заявителей).Особенно популярна услуга среди юридических лиц: застройщиков, агентств недвижимости, активно стали также использовать и физические лица и пр.
На портале услуг Росреестра (https://portal.rosreestr.ru) существует возможность получить справочную информацию по объектам недвижимости в режиме on-line. В разделе «Услуги» необходимо зайти на закладку «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме on-line», используя электронную форму поиска объектов недвижимости, заполнить критерии поиска (кадастровый/условный номер, адрес объекта) и сформировать запрос. При положительном результате отобразится перечень объектов, найденных в ГКН и ЕГРП. По объектам можно посмотреть общую информацию.
Кроме того, используя портал госуслуг росреестра, Вы можете посмотреть свой земельный участок на публичной кадастровой карте. Сначала вам необходимо зайти на портал услуг Росреестра (https://portal.rosreestr.ru), далее на закладку «Публичная кадастровая карта», используя критерии поиска ввести известные данные о земельном участке (кадастровый номер, адрес) и через кнопку «Найти» осуществить поиск, при положительном результате на карте отобразится земельный участок, а также общая информация о нем.
В настоящее время электронные услуги все более популярны, особенно с учетом того, что они значительно дешевле, чем предоставляемые при личном обращении и требует меньшего времени.
Смирнов Сергей (Тюменский район): Как и где наименее затратно и без проблем переоформить права собственности на квартиры между его родственниками (женой и сестрой), если они хотят переехать в квартиры друг друга?
- Вы вправе заключить договор мены квартир у нотариуса или составить в простой письменной форме. Для регистрации необходимо предоставить документы, подтверждающие собственность на квартиры, кадастровые паспорта на обмениваемые квартиры(если ранее регистрации на них не было), документ, подтверждающий оплату госпошлины за регистрацию прав, и сам договор мены в количестве не менее 4 экземпляров.
Антон (Тюмень): несколько лет назад получил в наследство дом и землю, но не оформил все документально в установленный срок. Что ему теперь делать, чтобы вступить в наследство?
- Вам необходимо обратиться к нотариусу, который определит список необходимых для этого документов. После получения свидетельства о праве наследования обращайтесь за госрегистрацией.
Наталья Кохташева (Тюмень): Сегодня журнал «Эксперт-Урал» пишет, что территориальные управления Росреестра отчитались о деятельности с начала года и одной из знаковых цифр во всех документах стало значительный рост количество зарегистрированных договоров ипотеки жилых помещений. Какова динамика в Тюменском управлении? Какие у вас прогнозы в этом отношении?
— За 4 месяца текущего года произошел значительной рост количества зарегистрированных договоров ипотеки жилых помещений более чем в 6 раз. Так за 4 месяца 2010 года управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано 206 договоров ипотеки жилых помещений, за 4 месяца 2011 — 1342. В период развития экономики кредитная активность банков и населения повысилась. При сохранении данной динамики увеличение количества зарегистрированных договоров об ипотеке продолжится.
Анастасия Задорожная (Тюменский район): Здравствуйте! Скажите, как проверить выданный вашей службой электронный документ (выписка из ГКН)?
- На сегодняшний момент на портале существует сервис «Проверка электронного документа». С его помощью можно сформировать печатное представление выписки, полученной в электронном виде, и проверить корректность электронной цифровой подписи. Для того чтобы получить печатное представление выписки, достаточно загрузить xml-файл и нажать на кнопку «Проверить», затем выбрать функцию «Показать файл». Чтобы проверить корректность электронной цифровой подписи, необходимо прикрепить файл формата xml, полученный вместе с ним файл формата sig и нажать на кнопку «Проверить».
Светлана Алексеевна (Ялуторовск): как можно восстановить утерянный кадастровый паспорт на участок земли в случае наличия свидетельства на право собственности, сколько это стоит и сколько времени это займет?
- Кадастровый паспорт земельного участка можно получить:
обратившись с запросом в межрайонный отдел № 1 ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области, расположенный по адресу: г.Тюмень, ул.Рижская, д.45а, оформив запрос на Портале электронных услуг Росреестра (https://portal.rosreestr.ru).
В соответствии с порядком взимания и возврата платы за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, стоимость одного экземпляра кадастрового паспорта объекта недвижимости составляет 200 рублей (в виде бумажного документа) и 150 рублей (в виде электронного документа). Срок предоставления кадастрового паспорта не более 5 рабочих дней.
Катерина (Сургут): хотела бы пристроить второй этаж к частному дому, в котором проживаю. Нужны ли для этого какие-то согласования или как собственник она может делать любые пристройки без уведомления?
- Если жилой дом в населенном пункте, то изменение его конфигурации законодателем не ограничено. Для оформления прав на него необходимо изготовить кадастровый паспорт и на регистрацию предоставить этот документ.
Сергей Макаров (Тюмень): довольны ли вы новым зданием управления? Все ли вас там устраивает? Хватает ли места для работы с населением?
— Центр оказания государственных электронных услуг открылся 16 ноября 2010 года. Он представляет собой просторный зал, на территории которого размещены 55 специализированных окон обслуживания, предоставляются услуги по приему документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый учет, выдачу сведений из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН). При этом мы сохранили отдельное окно для обслуживания вне очереди ветеранов Великой Отечественной войны.
Также продолжил работу и специализированный кабинет консультационных услуг, куда может обратиться любой гражданин за консультацией по любым вопросам, связанным как с регистрацией прав, так и с постановкой на кадастровый учет объекта недвижимости. Кроме того, предусмотрено индивидуальное обслуживание участников программы «Молодая семья», держим под контролем кадастровый учет, нацпроект «Доступное жилье». Все услуги оказываются гражданами с использованием новых технологических комплексов, ориентированных на удобное качественное и оперативное получение государственных услуг.
Кстати, в конце 2010 года состоялось награждение победителей Открытого конкурса на лучший официальный сайт органов власти Уральского федерального округа «Общественное признание». В числе победителей — сайт управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области. Конкурс прошел под эгидой полномочного представителя Президента в Уральском Федеральном округе Н.А. Винниченко, организатор мероприятия — Гражданский Форум Уральского федерального округа. Участниками конкурса стали подразделения органов власти, работающие с информационными ресурсами и непосредственно отвечающие за проектирование, создание, содержательное наполнение, поддержание и продвижение.
Алексей (Сургут): каков размер государственной пошлины за регистрацию наследства?
- За государственную регистрацию права собственности по наследству — 1000 рублей, если земли для садоводства и огородничества, ИЖС, ЛПХ — 200 рублей.
Анастасия (Тюменский район): с какими ожиданиями обычно приходят молодые специалисты на службу и на что они могут рассчитывать?
- Ожидания молодых специалистов, обращающихся в управление Росреестра по Тюменской области по вопросам трудоустройства, следующие: финансовая стабильность, карьерный рост, государственные социальные гарантии, повышение квалификации и приобретение опыта в сфере государственной регистрации права и кадастрового учета объектов недвижимости. Каждый гражданин, поступивший на государственную гражданскую службу в Управление, может рассчитывать на создание надлежащих условий прохождения государственной гражданской службы и повышения профессиональных навыков.
Дмитрий Лачин (Тобольск): ваша служба, пожалуй, чемпион среди ведомств по переименованию и изменению полномочий. Как вы считаете, ждут ли ее в ближайшее время перемены? Может быть, ей не хватает каких-нибудь полномочий? Если да, то каких?
- В соответствии с приказом Росреестра от 31.08.2009 №220 управление Роснедвижимости по Тюменской области присоединено к управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, и с 01.12.2010 управление Росреестра по Тюменской области приступило к осуществлению полномочий по осуществлению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, кадастровой деятельности, государственной кадастровой оценки земель, землеустройства, государственного мониторинга земель и землеустройства, государственного земельного контроля.
С 01.12.2010 года полномочиями органа кадастрового учета наделено ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области.
25 августа 2010 года в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 11.05.2010 № П/226 Тюменское межрегиональное управление геодезии и картографии присоединено к управлению Росреестра по Тюменской области. Полномочия в области геодезии и картографии с 01.09.2010 управлением Росреестра по Тюменской области осуществляются на территории Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Все преобразования осуществлены во исполнение Концепции создания единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 18.12.2009 №534.
Сейчас все преобразования связаны с внедрением в деятельность управления электронных услуг, на повышение качества оказания государственных услуг.