Территории обществ и границы участков волнуют тюменских дачников

На первой в этом году выездной консультации в садовом некоммерческом товариществе «Моторостроитель» специалисты управления Росреестра по Тюменской области и ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области ответили на вопросы дачников.
По информации пресс-центра тюменского Росреестра, больше всего дачников интересовали вопросы, затрагивающие особенности кадастрового учета: в частности – определение территорий земель, границ участков. Много вопросов прозвучало о порядке государственной регистрации прав, размерах госпошлины при упрощенной регистрации, о предварительной записи на прием документов.
Напомним, что Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» от 30.06.2006 № 93-ФЗ, устанавливающий упрощенный порядок оформления в собственность земельных участков, домов и строений, находящихся в пользовании граждан, а также иных объектов вспомогательного использования, вступил в силу 1 сентября 2006 года. Госрегистрация прав в упрощенном порядке осуществляется на: индивидуальные жилые дома, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства; земельные участки, предоставленные до 30.01.2001 для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного строительства или ИЖС; индивидуальные гаражи, садовые домики, бани, сараи, созданные на таких земельных участках, иные объекты вспомогательного использования. Всего с момента вступления в действие Закона (01.09.2006 г.) в Управлении зарегистрировано 172 935 прав собственности в упрощенном порядке.
В 2011 году выездные консультации будут проходить до сентября месяца. В этом году управление будет осуществлять выезды совместно с ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области. Вести прием документов на государственную регистрацию прав специалисты будут с помощью программного комплекса «Предварительная подготовка данных». Благодаря этому, граждане на месте смогут одновременно сдать документы на постановку на кадастровый учет и на государственную регистрацию прав, главное условие – иметь при себе все необходимые документы.
Фото с сайта управления Росреестра по ТО