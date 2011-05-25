Территории обществ и границы участков волнуют тюменских дачников

Напомним, что Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» от 30.06.2006 № 93-ФЗ, устанавливающий упрощенный порядок оформления в собственность земельных участков, домов и строений, находящихся в пользовании граждан, а также иных объектов вспомогательного использования, вступил в силу 1 сентября 2006 года. Госрегистрация прав в упрощенном порядке осуществляется на: индивидуальные жилые дома, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства; земельные участки, предоставленные до 30.01.2001 для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного строительства или ИЖС; индивидуальные гаражи, садовые домики, бани, сараи, созданные на таких земельных участках, иные объекты вспомогательного использования. Всего с момента вступления в действие Закона (01.09.2006 г.) в Управлении зарегистрировано 172 935 прав собственности в упрощенном порядке.