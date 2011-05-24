Тюменцев тянет на Кипр

По экспертным оценкам, за 2010 год спрос на жилую недвижимость на Кипре вырос на 15% по отношению к предыдущему году, в 2011 году рост интереса к острову продолжился. Наибольшей популярностью у уральцев пользуется курортный город Лимассол, где уже сформировалась большая сильная русская диаспора. Также интересуются домами в городах Пафос и Ларнака. Как рассказал представитель компании Владислав Андреев, Cybarco сегодня готова предложить уральцам недвижимость разного уровня – от 1-2 комнатных апартаментов стоимостью от 300 000 евро до вилл – от 450 000 евро.