Тюменцев тянет на Кипр

Со стороны тюменцев и жителей уральского региона в последний год повысился спрос на жилую недвижимость Кипра. 31 мая 2011 года в областной центр приедут представители крупнейшей кипрской строительной компании Cybarco. Они проведут семинар «Кипр для жизни, отдыха и ведения бизнеса».
Из пресс-релиза компании, с 1945 года Cybarco реализует россиянам недвижимость острова Кипр.
По экспертным оценкам, за 2010 год спрос на жилую недвижимость на Кипре вырос на 15% по отношению к предыдущему году, в 2011 году рост интереса к острову продолжился. Наибольшей популярностью у уральцев пользуется курортный город Лимассол, где уже сформировалась большая сильная русская диаспора. Также интересуются домами в городах Пафос и Ларнака. Как рассказал представитель компании Владислав Андреев, Cybarco сегодня готова предложить уральцам недвижимость разного уровня – от 1-2 комнатных апартаментов стоимостью от 300 000 евро до вилл – от 450 000 евро.
Один из самых привлекательных проектов Cybarco - проект Limassol Marina. Он получил награду за «Лучшее Использование Смешанной Архитектуры». Работы по строительству Limassol Marina начались и продвигаются быстрыми темпами. Жилой комплекс под названием Nereids Residences уже находится в продаже. Расположенные среди спокойного зеленого ландшафта эти роскошные апартаменты и пентхаузы с панорамными видами на море предлагают новый непревзойденный стиль жизни. Выдающий проект недвижимости стоимостью более 350 млн евро предлагает условия и услуги высочайшего уровня и сможет предоставит стоянку для всех видов яхт: от парусных яхт до мега-яхт. Морская гавань будет готова принять первые яхты к концу 2012 года.
Семинар состоится 31 мая 2011 года в отеле «Ремезов» (ул. Грибоедова, дом 6, корпус 1/7, конференц-зал «Иртыш»). Начало в 18.00.
Фото с сайта wind-style.ru