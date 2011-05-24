Пока май – купить квартиру успевай!

Продолжает строительство комплекса «Снегири» в микрорайоне «Восточный-2». Сейчас идет активное строительство второй очереди. Четвертый, пятый и шестой подъезды будут сданы в декабре 2012 года. Для этих квартир предусмотрена акция: при оплате квартиры на 70%, остальная сумма - в рассрочку до октября 2012 года. (Проектная декларация на объекты на сайте 533301.ru/house/documents/).