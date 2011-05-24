Пока май – купить квартиру успевай!

Первое, на что обращают внимание покупатели квартир, это стоимость жилплощади. Район и разные дополнительные услуги вторичны по отношению к цене квадратного метра. Поэтому важно не пропустить, когда у застройщика проходит акция или дается скидка на жилую недвижимость.
Итак, предложения мая:
«ТДСК»
Компания закончила застройку «Восточного-2» микрорайона. На последнюю 3-комнатную квартиру в доме по адресу: улица Энергостроителей, 23, до 31 мая действует скидка 10,5%. До этого же срока 3%-ный дисконт распространяется на последнюю «трешку» во введенном в эксплуатацию доме по улице Семенова в «Тюменском-3» микрорайоне. (Проектная декларация на объекты на сайте t-dsk.ru/declarations/).
«Элит Строй»
Продолжает строительство комплекса «Снегири» в микрорайоне «Восточный-2». Сейчас идет активное строительство второй очереди. Четвертый, пятый и шестой подъезды будут сданы в декабре 2012 года. Для этих квартир предусмотрена акция: при оплате квартиры на 70%, остальная сумма - в рассрочку до октября 2012 года. (Проектная декларация на объекты на сайте 533301.ru/house/documents/).
«Партнер-Инвест»
Набирают высоту дома нового микрорайона «Европейский». До 31 мая 2011 года можно успеть приобрести квартиру в восьми домах квартала «Альфа» по специальной программе банка ВТБ24 и застройщика «Евротека»: довольно низкая процентная ставка - от 7,5% до 9,55% годовых, а срок кредита короче обычного – 5-8 лет. (Проектная декларация на объекты микрорайона «Европейский» - на сайте e-invest72.ru. Деятельность ВТБ24 осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка России № 1623 от 13.07.2000 г.).
«Тюменинвестстрой»
С 18 мая группа компаний «Тюменинвестстрой» запустила новую акцию «Хит продаж – 17 этаж!»: у всех клиентов компании до 30 июня 2011 года есть возможность приобрести квартиру на 17 этаже в строящемся жилом доме ГП-47/1 жилого комплекса «Радуга» по максимально выгодной цене: квадратный метр – от 30 000 рублей. Таким образом, 1-комнатная квартира будет стоить от 1 582 720 рублей; 2-комнатная квартира – от 1 919 830 рублей; 3-комнатная квартира – от 2 553 900 рублей. Всего на этаже 8 квартир, из которых 4 – однокомнатные и 3 – двухкомнатные квартиры.
Другая акция компании - «Годовая квартплата в подарок!». Если с 4 апреля по 31 мая 2011 года жилец «Серебряковского квартала» или «Квартала 12» приведет своего будущего соседа, который оплатит покупку на 50%, то в течение года жильцу будет компенсирована квартплата. В акции участвуют 2 объекта: «Серебряковский квартал» и дом премиум-класса «Ладья». (Проектная декларация - ttis.ru).
Несмотря на небольшое число акций и скидок, практически каждый застройщик Тюмени готов договариваться лично с покупателем, предлагая ему рассрочки и индивидуальные условия.