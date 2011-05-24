Главой Международной федерации недвижимости стал российский риэлтор

Как считают аналитики irn.ru, одна из причин – парадоксальность самого рынка. Вряд ли можно найти иной, с одной стороны, очень массовый, а с другой – где каждый отдельный объект сделки обладает столь высокой стоимостью. Например, автомобиль на вторичном рынке может стоить $5000, $15 000, даже $30 000. Но вряд ли $300 000 - 500 000. А это цена всего лишь обычной хорошей «двушки» или «трешки» в не самом плохом районе. Угнанный же «бентли», конечно, можно попробовать продать по фальшивым документам, но риск попасться слишком велик – товар штучный.