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Главой Международной федерации недвижимости стал российский риэлтор

24 мая 2011, 16:19
Новым президентом Международной федерации недвижимости, FIABCI...

Новым президентом Международной федерации недвижимости, FIABCI, стал россиянин Александр Романенко, президент корпорации «Адвекс. Недвижимость», сообщает аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости».

Его официальная инаугурация его прошла 20 мая 2001 года, в день закрытия 62-го Всемирного конгресса Федерации, объединяющей более 90 национальных бизнес-ассоциаций в области недвижимости.

Возглавить крупнейшее мировое международное деловое сообщество в области недвижимости для россиянина еще 15 лет назад показалось бы немыслимой идеей. Во всем мире профессия риелтора – брокера или агента, – управляющего недвижимостью, консультанта представляется не менее значимой и уважаемой, чем страховщика, биржевого брокера, финансового консультанта, врача. А вот в России отношение к риелторам, мягко говоря, настороженное.

Именно с нечестными риелторами средства массовой информации часто связывают аферы с жильем, в красках описывают мучения оставшихся без крова людей. В последние годы, правда, большую долю негатива в общественном сознании оттянули на себя строители, не способные сдавать объекты в сроки и даже вообще их достраивать. Но все же осадок в восприятии риелторов остается.

Почему? Потому что слишком много было нашумевших историй с поддельными документами на квартиры, о недобросовестных риелторах, не гнушающихся вводить участников сделки в заблуждение, «страшилок» об убийствах стариков, которые продали квартиру с условием пожизненного проживания и содержания и т.д. Но почему все эти действительно трагические коллизии возникают именно на рынке недвижимости?

Как считают аналитики irn.ru, одна из причин – парадоксальность самого рынка. Вряд ли можно найти иной, с одной стороны, очень массовый, а с другой – где каждый отдельный объект сделки обладает столь высокой стоимостью. Например, автомобиль на вторичном рынке может стоить $5000, $15 000, даже $30 000. Но вряд ли $300 000 - 500 000. А это цена всего лишь обычной хорошей «двушки» или «трешки» в не самом плохом районе. Угнанный же «бентли», конечно, можно попробовать продать по фальшивым документам, но риск попасться слишком велик – товар штучный.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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